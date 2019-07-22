البدري يقرر العودة للتدريب ويعتذر عن عدم الاستمرار في بيراميدز

قرر حسام البدري رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز الاستقالة من منصبه.

وينوي البدري العودة إلى التدريب بعد أن قضى عاما في العمل الإداري مع بيراميدز.

واعتذر البدري عن عدم الاستمرار في مهمته لإدارة النادي موجها خالص شكره للجميع على الفترة التي قضاها داخل النادي.

وأرجع البدري قراره إلى رغبته في العودة للتدريب، بعدما قاد الأهلي للتتويج بلقب الدوري في أخر مهامه التدريبية.

وتوج البدري خلال مشواره التدريبي مع الأهلي ببطولة الدوري 3 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا 2012 قبل خسارة نهائي 2017.

كما فاز البدري ببطولة كأس مصر، وبطولة للسوبر الإفريقي، بالإضافة إلى بطولة للسوبر المصري.

ولم تكن مسيرة البدري مع منتخب مصر الأوليمبي بنفس النجاح، حيث فشل في التأهل بالفراعنة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تواجد البدري ضمن 5 مرشحين لقيادة منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري، مع حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للفراعنة، وحسام حسن مدرب سموحة الحالي، وأحمد حسام "ميدو" مدرب مصر للمقاصة الحالي، وإيهاب جلال مدرب المصري الحالي.

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