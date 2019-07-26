إيناسيو بعد ضم كهربا: لجأنا إلى الأجانب لضعف الميزانية.. وتركت اللاعبين للموت في الملعب

برر أوجوستو إيناسيو المدير الفني لـ ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، ضم عدد كبير من اللاعبين الأجانب بضعف الميزانية.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش ديسبورتيفو أفيش

أفيش تعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" قادما من الزمالك، والجناح المصري لم يكن الاسم الأجنبي الوحيد الذي دخل من بوابة أفيش في سوق الانتقالات الصيفية.

وصرّح إيناسيو اليوم الجمعة عبر محطة "سبورت تي في" البرتغالية: "نريد التحسن عن الموسم الماضي، ولكن رحل عنا الكثير من اللاعبين".

تصريحات إيناسيو جاءت بعد مباراة ودية خسرها فريقه بهدف دون رد أمام فييرنسي، مواجهة شهدت مشاركة كهربا طوال الـ90 دقيقة، بعد 24 ساعة فقط من إعلان التعاقد معه. (طالع التفاصيل)

وأكمل إيناسيو تصريحاته: "رحل حوالي 22 أو 23 لاعبا حتى اللحظة ونحاول تعويضهم، حاولنا الدخول في سوق اللاعبين البرتغاليين أولا، ولكنهم باهظي الثمن للغاية".

وأضاف: "بالتالي نحن مجبرون على اللجوء إلى السوق الأجنبي بسبب ميزانيتنا الصغيرة، حتى نجد لاعبين ذوي جودة جيدة بأسعار قليلة".

وتأسف: "نريد إعطاء الفرصة للبرتغاليين، ولكنهم يجبروننا على البحث في الخارج".

وأضاف مازحا: "تشكيلتنا دولية: بوسني، مصري، برازيلي، وليس من السهل التوفيق بينهم جميعا، لا أتهرّب من مسؤوليتي، بل أتحملها".

وواصل كاشفا عن هدف النادي: "لدينا مقومات قد تجعل مستقبلنا مشرقا، نريد البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم، وقد قررنا ألا نلجأ إلى استعارة اللاعبين".

وكشف المدرب الأسبق للزمالك: "للوهلة الأولى، يبدو معسكرنا جيدا، لكننا لا نمتلك فريقا بعد. أتمنى أن نصنع فريقا تنافسيا، ما يهمني هو الجانب البدني، لدي بعض اللاعبين يعانون بدنيا لأنهم تدربوا فترة قصيرة".

وواصل: "أدركت أن بعض اللاعبين يحتاجون إلى الخروج بين شوطي المباراة، ولكني لم أسحبهم، لسان حالي كان: سيتوجب عليكم الموت في الملعب".

وأتم: "نحتاج على الأقل لاعب وسط إضافي، يجب أن نستقدم لاعب وسط، هذا أمر ضروري لأجل توازن الفريق".

أفيس تعاقد مع عدة لاعبين أجانب في سوق الانتقالات الحالية، أبرزهم الإيراني ميهرداد محمدي، والبوسني أدي ميهريميتش، والفرنسي إنزو زيدان، والإيفواري محمد تراوري، والبولندي أدام دزفيجالا، وآخرين رفقة كهربا.

اقرأ أيضا:

مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم يصلنا أي عروض لـ الشناوي.. و3 شروط للاستغناء عنه

حارس بتروجت لـ في الجول: المفاوضات تمت بنجاح مع الزمالك.. شرف لي ارتداء قميص الفريق

قائمة الزمالك – أحداد يتواجد رغم الرحيل.. وغياب حازم إمام أمام الأهلي

كهربا يشارك 90 دقيقة في ظهوره الأول مع أفيش

عاشور يوضح سبب بكائه بعد التتويج.. ويعلنها: هذا الدوري الأغلى في تاريخي