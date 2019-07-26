خاص حارس بتروجت لـ في الجول: المفاوضات تمت بنجاح مع الزمالك.. شرف لي ارتداء قميص الفريق

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 17:54

كتب : حامد وجدي

محمد صبحي - بتروجت - المنتخب الأوليمبي

تحدث محمد صبحي حارس مرمى فريق بتروجت ومنتخب مصر الأوليمبي عن مفاوضاته مع الزمالك، مشيرا إلى "المفاوضات تمت بالفعل بنجاح مع الزمالك".

وقال محمد صبحي: "المفاوضات بدأت مع الزمالك عن طريق وكيلي أحمد يحيى منذ 3 أسابيع".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "أخبرني بأن الزمالك يرغب في ضمي ووافقت مباشرة دون أي تردد".

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وواصل "شرف كبير لي اللعب في الزمالك وسعيد للغاية بإتمام المفاوضات بنجاح بين كل الأطراف".

وتابع "تحدثت مع مسؤولي بتروجت وطالبتهم بمساعدتي في الانضمام لـ الزمالك وبالفعل لم يقفوا في طريقي لأنني لم أفتعل أي مشكلة مع الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "أمير مرتضى منصور تحدث معي وطالبني بالتركيز وأن أكون على قدر المسؤولية وعند حسن ظن الجميع".

واستكمل "أتمنى الشفاء العاجل لـ محمود عبد الرحيم "جنش" وسنتمنى التوفيق دائما للحارس الأساسي الذي سيحرس مرمى الزمالك. الهدف في النهاية هو مصلحة الزمالك".

ووجه حارس بتروجت رسالة إلى جماهير الزمالك، قائلا: "أنتم رقم 1 وسأبذل أقصى ما لدي لإسعادكم وأتمنى مساندتكم دائما. خلال الـ 3 سنوات الماضية ومع لعب الزمالك في استاد بتروسبورت، كنت أذهب لمشاهدة مباريات الفريق".

محمد صبحي مواليد 1999 ارتدى قميص منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب الشباب.

وشارك محمد صبحي في 8 مباريات الموسم الماضي بقميص بتروجت، واهتزت شباك 8 مرات.

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