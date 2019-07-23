رحل عن منصبه في نادي بيراميدز، وقد يعود سريعا إلى مقعد المدير الفني. هنا نتحدث عن حسام البدري وفرصة تدريب الزمالك.

مصدر مسؤول داخل الزمالك كشف لـ FilGoal.com وجود اسم حسام البدري على رأس لائحة الزمالك في حالة رحيل خالد جلال من تدريب الفريق.

مباراتان متبقيتان لـ الزمالك في الدوري المصري أمام الإسماعيلي والأهلي، ولكن انتصار المارد الأحمر على المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل يحسم بشكل رسمي لقب الدوري.

في حالة خسارة الزمالك للقب الدوري وقرر مجلس الإدارة رحيل خالد جلال، وقتها سيكون الخيار الأول هو حسام البدري.

حسام البدري هو الخيار رقم 1 لـ الزمالك في حالة قرر مجلس الإدارة التعاقد مع مدرب مصري يخلف خالد جلال.

الزمالك دخل في مفاوضات مع حسام البدري في وقت سابق وتحديدا قبل رحيل كريستيان جروس من تدريب الفريق، وتوقف الأمر لسببين.

السبب الأول هو ارتباط حسام البدري بالعمل في بيراميدز وقتها. والسبب الثاني هو وجود جبهة داخل الزمالك رافضة فكرة التعاقد مع البدري، حسبما كشف المصدر لـFilGoal.com.

وفي نفس الوقت كان يُفكر الزمالك في فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي وطُرح اسم التونسي نبيل معلول.

الزمالك لم يتواصل بشكل رسمي مع نبيل معلول وقتها، على عكس تواصله مع حسام البدري بشكل شخصي، ولكن مع نبيل معلول كان الأمر عن طريق وسيط ولم تصل المفاوضات لخطوات جدية.

استمر كريستيان جروس وجاء خالد جلال بدلا منه، والآن يعود اسم البدري ليتردد بقوة داخل القلعة البيضاء.

ويأتي ترشيح البدري كخيار رقم 1 في الزمالك بسبب "شخصيته القوية وإمكانياته الفنية الكبيرة وعلاقته الجيدة جدا مع رئيس نادي الزمالك"، وفقا لـ المصدر.

رئيس الزمالك تحدث عن حسام البدري في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، مشيرا إلى " ذا أردت التعاقد مع حسام البدري فأنني سأفعل ذلك. لا أخاف أي أحد، ولكنني لم أعقد أي جلسة معه حتى الآن". (طالع التفاصيل)

واعتذر البدري عن عدم الاستمرار في مهمته لإدارة النادي موجها خالص شكره للجميع على الفترة التي قضاها داخل النادي. (طالع التفاصيل)

وأرجع البدري قراره إلى رغبته في العودة للتدريب، بعدما قاد الأهلي للتتويج بلقب الدوري في أخر مهامه التدريبية.

وتوج البدري خلال مشواره التدريبي مع الأهلي ببطولة الدوري 3 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا 2012 قبل خسارة نهائي 2017.

كما فاز البدري ببطولة كأس مصر، وبطولة للسوبر الإفريقي، بالإضافة إلى بطولة للسوبر المصري.

ولم تكن مسيرة البدري مع منتخب مصر الأوليمبي بنفس النجاح، حيث فشل في التأهل بالفراعنة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تواجد البدري ضمن 5 مرشحين لقيادة منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري، مع حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للفراعنة، وحسام حسن مدرب سموحة الحالي، وأحمد حسام "ميدو" مدرب مصر للمقاصة الحالي، وإيهاب جلال مدرب المصري الحالي.

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