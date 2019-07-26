هل اهتمام أستون فيلا الإنجليزي بضم محمد الشناوي، مثلما كشفت بعض التقارير الإنجليزية، تحول إلى خطوات رسمية؟ سؤال يُجيب عنه مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي.

FilGoal.com تحدث مع مصدر مسؤول داخل الأهلي فضل عدم ذكر اسمه، ليُصرح "حتى الآن لم يصل إلينا أي عروض رسمية من أي فريق لضم الشناوي".

وأضاف "ما نُشر عن اهتمام أستون فيلا أو أرسنال بضم الشناوي، لم تظهر ترجمته في أرض الواقع حتى الآن".

وأوضح "لم يحدث أي اتصالات ولم يصلنا أي عروض رسمية من أي فريق من أجل الشناوي".

ما موقف الأهلي في حالة تحرك أي فريق أوروبي بشكل رسمي لضم الشناوي؟ يُجيب المصدر "يوجد ثلاثة شروط في تلك الحالة من أجل الموافقة على رحيل الشناوي".

وشرح "الشرط الأول أن يكون العرض المالي كبير للغاية ومُغري بطريقة لا يمكن صرف النظر عنها. الشرط الثاني، موافقة الجهاز الفني ووجود رغبة لدى الشناوي في الاحتراف".

واستكمل "أما الشرط الثالث هو وجود البديل القوي لـ الشناوي الذي يقدر على تعويضه".

وكانت صحيفة readastonvilla المحلية المهتمة بأخبار الفيلانز قد زعمت باهتمام أستون فيلا بالتعاقد مع الشناوي. (طالع التفاصيل)

ويملك الشناوي في رصيده 14 مباراة دولية رفقة الفراعنة وكان الخيار الأول في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي قدم فيها مستوى جيد رغم الخروج من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

وعاد الشناوي إلى الأهلي في صيف 2016 قادما من بتروجت بعد أن قضى مسيرته كناشئ بين جدران المارد الأحمر.

الشناوي كان حاضرا في تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري رقم 41 يوم الأربعاء بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف.

وحافظ الشناوي على نظافة شباكه في 12 مباراة بمسابقة الدوري خلال الموسم الجاري.

إجمالا شارك صاحب الـ30 عاما مع الأهلي في 77 مباراة، واستقبلت شباكه فيها 50 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 44 مباراة.

الشناوي غادر صفوف شباب الأهلي في 2009 لينتقل إلى طلائع الجيش ثم رحل صوب حرس الحدود في 2012 على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل إلى بتروجت الذي تألق برفقته ليجبر الأهلي على استعادة خدماته من جديد.

وتوج صاحب القامة الطويلة (متر وواحد وتسعون سنتيمترا) مع المارد الأحمر بأربعة ألقاب دوري مصري بالإضافة إلى لقب الكأس ومثله في السوبر المحلي.

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