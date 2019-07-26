قائمة الزمالك – أحداد يتواجد رغم الرحيل.. وغياب حازم إمام أمام الأهلي

يتواجد حميد أحداد في قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي رغم رحيله إلى الرجاء البيضاوي، فيما يقود محمد إبراهيم خط الوسط.

أعلن خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في ختام بطولة الدوري.

وشهدت القائمة غياب حازم إمام ظهير أيمن الفريق، فيما يتواجد حميد أحداد المهاجم المغربي في مباراته الأخير قبل الانتقال للرجاء على سبيل الإعارة.

ويتواجد محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق أيضا في القائمة للقمة المرتقبة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد – عمر صلاح.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد السلام – محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز "زيزو" – محمد حسن – أحمد سيد "زيزو" – محمد عنتر – أيمن حفني – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – أحمد مدبولي.

الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد.

قائمة الزمالك لمباراة القمة بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/g4wCT2xVC5 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 26, 2019

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء الأحد المقبل، في ختام بطولة الدوري لموسم 2018/2019.

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