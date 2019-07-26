عاشور يوضح سبب بكائه بعد التتويج.. ويعلنها: هذا الدوري الأغلى في تاريخي

كشف حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سبب بكائه بعد الفوز على المقاولون 3-1 يوم الأربعاء والتتويج بلقب الدوري رسميا.

وقال عاشور: "الدوري رقم 12 لي إنجاز للأهلي قبل أن يكون لي. أبارك لجماهير الأهلي والإدارة على أطول دوري في تاريخ البشرية، بطولة مهمة ردت على من يشككون في اللاعبين والإدارة والجماهير. الأهلي كبير برجاله ومنظومته".

وأضاف لقناة ناديه "سبب البكاء بعد التتويج كان فرحتي الكبيرة باللقب ولأنه رد على المشككين واستطعنا أن نقول لهم لا، وأن الأهلي أكبر من ذلك بكثير، من يتحدث عنه يجب أن يضرب تعظيم سلام قبلها".

وتابع "الناس لا تعرف كم الضغوط التي عانينا منها، ولكن الحمد لله اللاعبين الكبار وسيد عبد الحفيظ (مدير الكرة) كان لهم دورا كبيرا، دوري كقائد للفريق أننا طالما متماسكين فسنحافظ على قوتنا".

وكشف عن نصيحة رئيس النادي "(محمود)الخطيب يقول لنا دائما لا تستمعوا للوسشيال ميديا، لا يجب أن يكون تركيزك 100% معها".

وعن اللقب الأغلى في تاريخه مع النادي، أتم "هذا الدوري الأغلى لي من بين 12 لقبا نتيجة كثرة التحديات والتشكيك. أين من قالوا إننا في المنطقة الدافئة الآن".

الكل يرحل والمسمار باق

وضع قدمه في الملعب وهو يرتدي قميص الأهلي الأولي لأول مرة في موسم 2003/2004.. وبعد أكثر من 15 موسما أصبح حسام عاشور أكثر لاعب مصري حقق بطولات مع الأندية المصرية في التاريخ.

35 بطولة مع الأهلي ما بين الدوري وكأس مصر والسوبر المصري والبطولات الإفريقية حققها حسام عاشور مع الفريق الأحمر ليعادل رقم حسام حسن الذي فاز هو الآخر بـ35 بطولة مع الأهلي والزمالك.

المسمار كما يلقبه الجميع حقق الكثير والكثير من الإنجازات مع الأهلي ومع نهاية الموسم الجاري فاز بلقب الدوري المصري رقم 12 في تاريخه.

والآن أصبح عاشور قائدا للأهلي مع بداية الموسم وسيرفع بنفسه درع الدوري رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء.

طالع - (الكل يرحل والمسمار لا يتحرك من مكانه.. 32 لاعبا جاوروا عاشور في خط وسط الأهلي)















































اقرأ أيضا:

تعديلات جديدة من اتحاد الكرة على نظام القيد في الموسم المقبل

كواليس مفاوضات الزمالك مع لاعب دجلة وسبب توقفها

أولى الصفقات.. الإسماعيلي يضم صاحب رائعة غينيا بيساو في الكاميرون

فيفا يعلن مواعيد مونديال الأندية قطر 2019

موقف محمد إبراهيم من رغبة المقاصة في ضمه

فريدة عثمان تقترب من تكرار إنجازها التاريخي