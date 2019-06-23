مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

تحدث هاني رمزي المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر عن "الخطأ الطباعي" على حد وصفه، في تشكيل المنتخب أمام زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

تشكيل المنتخب أُعلن في البداية بتواجد أحمد أيمن منصور كظهير أيسر، قبل أن يتغير قبل دقائق من انطلاق المباراة ليعلن اتحاد الكرة المصري عن تواجد أيمن أشرف في التشكيل بدلا من أحمد أيمن منصور. (طالع التفاصيل)

فماذا حدث؟

يقول هاني رمزي: "ما حدث في أمر التشكيل هو مجرد خطأ في طباعة الأسماء فقط لا غير".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة النيل للرياضة "جهاز المنتخب يعلن التشكيل في غرفة الاجتماعات في الفندق وبعدها نتحرك للملعب ويتم طباعة التشكيل لإعطائه للجنة المنظمة وللجنة الحكام، وتم طباعة التشكيل بشكل غير صحيح".

وأضاف "عندما جاءت لنا ورقة التشكيل في غرف خلع الملابس، أخبرناهم بأنه حدث خطأ في الطباعة".

وواصل "بالنسبة لنا لم تحدث أي مشكلة لأننا أعلنا التشكيل للاعبين قبلها وكان الأمر واضحا بالنسبة لنا. خطأ في الطباعة هو ما حدث وليس تغيير في قرارنا".

وعن مستوى المنتخب أمام زيمبابوي، يقول هاني رمزي "مستوى منتخب مصر كان متوسطا. لم نظهر بالشكل الجيد".

واستمر "كان من الممكن أن نقدم ما هو أفضل من ذلك إذا نجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا في أول 20 دقيقة من المباراة. لا أعذار بالنسبة لنا ويجب علينا تحسين أدائنا".

وأردف "البدايات تكون صعبة دائما وهذا أثر علينا، ولكن لا أعذار وسنعالج الأخطاء ونصبح أفضل".

وانتصر منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء عن طريق محمود حسن "تريزيجيه" في افتتاح مشوار الفراعنة في أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

لماذا شارك وليد سليمان بدلا من مروان محسن في الشوط الثاني؟ يُجيب هاني رمزي "سببان وراء مشاركة وليد سليمان".

وشرح "السبب الأول هو إزالة الضغوط على جانب أحمد المحمدي بمساعدة دفاعية من وليد سليمان، ونُحرر محمد صلاح من الواجبات الدفاعية".

وأكمل حديثه قائلا: "السبب الثاني هو الكثافة الدفاعية الكبيرة للاعبي زيمبابوي على محمد صلاح، ومن هنا فكرنا في تغيير مركزه بجعله مهاجم صريح لتصبح المساحة أمامه متوفرة بشكل أكبر على عكس تواجده في طرف الملعب".

ويُكمل "أما مشاركة عمرو وردة فكانت لمحاولة الاستحواذ على الكرة بشكل أفضل. فقدنا الكرة كثيرا في الشوط الثاني والاستحواذ كان لصالح زيمبابوي، وهنا فكرنا في إشراك وردة ليلعب في مركز الرقم 10 ونستحوذ على الكرة".

وشارك وليد سليمان في الدقيقة 60 بدلا من مروان محسن، بينما شارك عمرو وردة بدلا من عبد الله السعيد في الدقيقة 71، وآخر التغييرات جاءت بمشاركة نبيل عماد دونجا بدلا من تريزيجيه في الدقيقة 80.

مصير أحمد حجازي

وتطرق هاني رمزي للحديث عن مصير مشاركة أحمد حجازي أمام الكونغو الديمقراطية بعد تعرضه لكسر في الأنف، ليُصرح "مصير مشاركة حجازي يتحدد في اليومين المقبلين. سنتابع تطور الإصابة مع طبيب المنتخب واللاعب وسنحدد موقفه".

وأستدرك "بنسبة كبيرة سيتواجد حجازي معنا بشكل طبيعي، وقد يشارك بواقي للأنف".

وحرص هاني رمزي على توجيه رسالة شكر خاصة لـ حجازي الذي "صمم على إكمال المباراة رغم إصابته بكسر في الأنف".

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق هدف عن منتخب أوغندا الذي انتصر على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساءً يوم الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من أمم إفريقيا.

بينما يلعب منتخب أوغندا أمام منتخب زيمبابوي في السابعة مساءً يوم الأربعاء.

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