بالفيديو – أوغندا هي الدبة الباندا

لطالما أكد لنا الإعلامي مدحت شلبي أن أوغندا "مش هي الدبة الباندا"، ولكن على أرض استاد القاهرة في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا، اتضح أن أوغندا بالفعل، هي "الدبة الباندا".

ولكن مدحت شلبي كان محقا في أمر آخر.. "الكونغو مش هي الفرقة الكومبو".

أوغندا فازت على الكونغو الديمقراطية 2-0، محققة فقط فوزها الرابع عبر تاريخها في كأس الأمم، التي خاضت فيها للتو مباراتها السابعة.

هدفا باتريك كادو وإيمانويل أوكوي أخذا أوغندا لصدارة المجموعة الأولى بفارق هدف وحيد عن مصر، ولكلاهما 3 نقاط، أما الكونغو الديمقراطية فتتذيل المجموعة دون رصيد، بينما تأتي زيمبابوي في المركز الثالث دون رصيد أيضا بعد انتهاء الجولة الأولى لهذه المجموعة.

تفاصيل المباراة

على عكس التوقعات التي مالت للكونغو الديمقراطية وهجومها الناري، بدأ منتخب أوغندا اللقاء ضاغطا بغية ضرب الكونغوليين بهدف مبكر.

مشاغبات بلا خطورة، ولكن بدا أن الأوغنديين مع أول 15 دقيقة أقدر على زيارة الشباك، وهو ما حدث في الدقيقة 14.

ركنية لعبها فاروقو ميا بشكل رائع على رأس مهاجم كمبالا سيتي باتريك كادو، الذي سبق المهاجم سيدريك باكامبو ليسجل الهدف الأول للأوغنديين في البطولة.

هدف ⚽️ كادو يصنع الفارق مبكراً برأسية قوية من ركلة ركنية.



🇨🇩 0 - 1 🇺🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/OTlX63Dnjv — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 22, 2019

استمر الأداء الأوغندي المميز، ليهدر كادو رأسية أخرى كاد يضاعف بها النتيجة.

انتفض فريق المدرب فلوران إيبينجي بعد الهدف الذي تلقاه والضغط الأوغندي، ليسدد بول مبوكو فوق العارضة في الدقيقة 25.

وحصل مرشد جوكو على إنذار في الدقيقة 25 بعد تدخل قوي مع تشانسيل مبيمبا لاعب الكونغو في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 43، ظهر باكامبو للمرة الأولى هجوميا، حيث استلم الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء وحافظ عليها وظهره للمرمى، قبل أن يلتف بالمدافع ويسدد كرة في أقصى الزاوية اليسرى إلا أن دينيس أونيانجو حارس أوغندا تألق وحفظ مرماه من التعادل.



























































ومع بداية الشوط الثاني، كان من المتوقع هجوم من الكونغو الديمقراطية، ولكن ميا عاود تهديد مرمى فوتي ماتامبي لي بتسديدة قوية علت العارضة.

وفي الدقيقة 48، أكد الأوغنديون قدرتهم على التهديد من الكرات الثابتة، عرضية ميا من خطأ على حدود المنطقة وجدت رأس إيمانويل أوكوي.. 2-0 لأوغندا.

أول تهديد كونغولي جاء في الدقيقة 70، كرة ساقطة وصلت للمهاجم البديل جوناثان بولينجي الذي شارك بديلا لجوناثان مبوكو مع بداية الشوط، لعبها برأسه في العارضة.

بقية المباراة سارت على وتيرة طبيعية، محاولات كونغولية خجولة وثقة وتماسك أوغنديان، مع تهديد بالمرتدات أحيانا.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية مصر يوم الأربعاء المقبل، أما زيمبابوي وأوغندا فيتقابلا في نفس اليوم قبل مباراة الفراعنة.

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