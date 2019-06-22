نفى مصدر مسؤول باللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا أي تفكير في إلغاء نظام بطاقة المشجع أو Fan ID المطبق في البطولة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تفكير اللجنة المنظمة في ذلك الأمر في ظل ما وصف بالعزوف الجماهيري عن مباريات اليوم الثاني من البطولة.

ولكن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه نفى ذلك الأمر جملة وتفصيلا وقال لـFilGoal.com: "كل ما يتردد حول ذلك الأمر عار تماما من الصحة ويفتقد المصداقية".

وأضاف "لا يوجد تفكير في ذلك الأمر، ولم يدر أي حديث عنه".

وأردف "العمل مستمر بـFan ID في مباريات البطولة. النظام وجد اعتمادا من اللجنة المنظمة ووجد تفاعلا وتجاوبا من جميع الأطراف وخاصة الجمهور".

ويتطلب نظام حجز التذاكر من على منصة تذكرتي وجود بطاقة المشجع لشراء التذاكر، كما يمنع دخول المشجع للمدرجات دون البطاقة.

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