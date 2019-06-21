عاجل تعديل في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 21:27

كتب : عاطف شادي

أيمن أشرف - مصر - النيجر

أجرى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر تعديلا على تشكيل الفراعنة الأساسي أمام زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا.

أيمن أشرف سيشارك أساسيا مع منتخب مصر بدلا من أحمد أيمن منصور.

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق مساء اليوم الجمعة التشكيل الرسمي للفراعنة بتواجد أحمد أيمن منصور كظهير أيسر، ولكن وقبل انطلاق المباراة بنصف ساعة أجرى أجيري تعديلا على التشكيل.

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وأصبح تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد

الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه"

دكة البدلاء: أحمد الشناوي - محمود عبد الرحيم "جنش" - عمر جابر - أيمن أشرف - باهر المحمدي - محمود حمدي "الونش" - نبيل عماد "دونجا" - علي غزال - عمرو وردة - وليد سليمان - أحمد حسن كوكا - أحمد علي.

طالع تشكيل منتخب زيمبابوي من هـنـا

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا 2019 في العاشرة مساءً على استاد القاهرة بمواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي.

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