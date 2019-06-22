قبل مواجهة مصر – الكونغو الديمقراطية تمنح أجيري سببا للتفاؤل وأسبابا للحذر

بدا منتخب الكونغو الديمقراطية خجولا للغاية في هزيمته 2-0 في أوغندا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا.

قبل مواجهة الأربعاء بين مصر، والكونغو الديمقراطية، منح فريق المدرب فلوران إيبنجي الفراعنة سببا للتفاؤل.

منتخب أوغندا استطاع تسجيل هدفين في شباك الكونغو الديمقراطية بفضل الكرات الثابتة.

عرضيتا فاروق ميا من ركلة ركنية، ومن ركلة حرة مباشرة، ضمنا الفوز لطيور الكركي.

خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عمل على استغلال الكرات الثابتة ضد زيمبابوي دون فائدة، ولكن ضد فريق أثبت ضعفه في التعامل مع تلك المواقف، قد نرى محمود علاء يحتفل بهدف في شباك الكونغو الديمقراطية.

ولكن رغم أداء الكونغو الديمقراطية الخجول ضد أوغندا، يجب على منتخب مصر الحذر.

منتخب الكونغو منتخب هجومي للغاية، ورغم خسارته يوم السبت إلا أنه امتلك 10 محاولات على المرمى، 4 منهم بين القائمين والعارضة، وواحدة ضربت العارضة بالفعل.

أداء منتخب مصر الدفاعي ضد زيمبابوي كان "مقلقا" إن جاز التعبير، وفي وجود أمثال يانيك بولاسي وسيدريك باكامبو وميشاك إليا، والبديل جوناثان بولينجي الذي قدم أفضل أداء من بين ثلاثي الهجوم، قد يصبح الأمر خطيرا على المرمى المصري.

أمس الجمعة، زيمبابوي هددت المرمى المصري بـ11 محاولة بينهم 2 على المرمى لأن في النهاية منتخب زيمبابوي لا يملك من العناصر المميزة سوى كاما بيليات ونولدج موسونا، ولكن في وجود عناصر هجومية أكثر خطورة مع فلوران إيبنجي، لابد من الحذر.

بالتحديد باكامبو، مهاجم متمرس وذلك بدا في الكرة التي هدد فيها مرمى أوغندا بمجهود فردي للغاية.

سبب آخر للحذر بالنسبة لأجيري، هو الوضع الذي وقع فيه منتخب الكونغو الديمقراطية.

أمام الكونغو الديمقراطية فرصة للتأهل، ولكن تحقيق نقطة على الأقل ضد مصر سيكون أمرا ضروريا.

أجيري سيكون أمام منتخبا يستطيع تهديد مرماه، ولكنه في الوقت ذاته هش دفاعيا في المواقف الثابتة وليس بالقوة الكبيرة في المواقف المتحركة.

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