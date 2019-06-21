بالفيديو – مصر تنتصر بركلة الـR2

بحث عنها محمود حسن "تريزيجيه" كثيرا ووجدها في أحد أهم الأيام حينما احتاجها منتخب مصر.

منتخب مصر يفوز على زيمبابوي بهدف دون رد اليوم الجمعة في استاد القاهرة في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019.

جاء هدف تريزيجيه الوحيد في المباراة في الدقيقة 41 إثر تسديدة رائعة بيمناه.

وحصل منتخب مصر على أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة يتصدر بهم المجموعة الأولى مؤقتا انتظارا لما ستؤول إليه نتيجة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية غدا السبت.

فيما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الرابع والأخير في المجموعة.

وسوف يلتقي منتخب مصر يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من الكونغو الديمقراطية، أما زيمبابوي فسوف يلتقي مع أوغندا.

وأصبح ذلك الانتصار هو رقم 17 في تاريخ مباريات مصر الافتتاحية في أمم إفريقيا من أصل 24 مشاركة.

كما أنه أصبح أول انتصار لمنتخب مصر في مباراته الافتتاحية منذ بطولة عام 2010 على حساب نيجيريا آنذاك، إذ أن الفراعنة غابوا عن نسخ 2012 و2013 و2015 وتعادلوا سلبيا بدون أهداف مع مالي في 2017.











































































































هدف R2

بداية المباراة كانت سريعة للغاية من منتخب مصر وضغط بقوة بحثا عن هدف مبكر يريح به الأعصاب ويربك به حسابات منتخب زيمبابوي.

ففي الدقيقة الثالثة أرسل محمد صلاح عرضية رائعة قابلها مروان محسن برأسية قوية لكن حارس زيمبابوي حولها لركلة ركنية، قبل أن يتكرر الأمر مرة أخرى بحذافيره وحارس الضيوف يتصدى لرأسية مهاجم منتخب مصر مرة أخرى.

استمر منتخب مصر في ضغطه الهجومي مرر صلاح الكرة إلى عبد الله السعيد الذي مرر بدوره الكرة لمروان محسن وعادت إليه ليسدد مباشرة لكن حارس زيمبابوي تصدى للكرة.

وارتدت الكرة إلى تريزيجيه الذي سدد مباشرة لكن تصويبته ذهبت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 12 أرسل محمد صلاح عرضية شتتها دفاع زيمبابوي وقابل الكرة أحمد المحمدي الكرة بعرضية زاحفة وسدد عبد الله السعيد الكرة بدلا من تركها للقادم من الخلف محمد النني وذهبت تسديدته لخارج الملعب.

ظهر منتخب زيمبابوي لأول مرة حينما سدد نوليدج موسون كرة قوية لكن محمود علاء تصدى لها.

وكاد الضيوف يفاجئون منتخب مصر بعدما حصلوا على خطأ ولعبوه بشكل سريع ومرروا الكرة إلى خاما بيليات لكن محمد الشناوي خرج من مرماه مسرعا وتصدى له لتذهب الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 41 تبادل تريزيجيه الكرة مع أيمن أشرف في منتصف الملعب وبمجهود فردي مر من مدافعي زيمبابوي وسدد بيمناه لتسكن الشباك ويعلن عن الهدف الأول لمنتخب مصر.

واحتسب الحكم دقيقتين وقت محتسب بدل من الضائع لم يجد فيها جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.

فرص ضائعة

مع بداية الشوط الثاني كاد تريزيجيه يسجل هدفا ثانيا له ولمنتخب مصر وبالتحديد في الدقيقة 50 ولكن حارس زيمبابوي تصدى له.

وعقب مرور دقيقتين فقط تصدى حارس زيمبابوي لفرصة أخرى لمنتخب مصر ولكن تلك المرة إثر تسديدة من صلاح.

وفي الدقيقة 58 أرسل أحمد المحمدي عرضية إلى داخل منطقة الجزاء تسلمها مروان محسن بالتفاف جميل ولكنه لم يستطع اللحاق بالكرة ليسدد.

وأجرى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر التبديل الأول بمشاركة وليد سليمان بدلا من مروان محسن.

وكاد صلاح يسجل هدفا بتسديدة بيمناه في الدقيقة 65 بعد بينية جميلة من تريزيجيه لكن حارس زيمبابوي كان بالمرصاد.

ذلك قبل أن يجري أجيري ثاني تبديلاته لمنتخب مصر بمشاركة عمرو وردة بدلا من عبد الله السعيد في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 76 تصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية من أوفيدي كارورو.

ذلك قبل أن يخرج حارس مرمى زيمبابوي أدموري سيباندا للإصابة ويشترك بدلا منه إلفيس تشيبيزيزي.

وفي الوقت ذاته أجرى أجيري تبديله الثالث بإشراك نبيل عماد "دونجا" بدلا من تريزيجيه.

وكاد صلاح يسجل هدفا في الدقيقة 87 لكن الحارس تصدى لتسديدته التي أطلقها بيمناه.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت محتسب بدل من الضائع لم يحدث فيها جديد لينتهي اللقاء بانتصار منتخب مصر بهدف دون رد.