خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: اجتماع الأحد مع لاسارتي يحسم 3 ملفات هامة

السبت، 22 يونيو 2019 - 22:47

كتب : أحمد الخولي

مارتين لاسارتي - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن اجتماع هام يجمعه مع مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق، لحسم عدد من الملفات الهامة.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com بعد وصوله للقاهرة عقب زيارته لمقر معسكر الأهلي الاستعدادي الخارجي في إسبانيا: "غدا نحسم موعد معسكر الإعداد، والمباريات الودية وعددها ونوعيتها".

وأضاف عبد الحفيظ "كذلك سننظر في العروض المقدمة لبعض لاعبينا".

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وأكمل "في اجتماع الغد نحسم بعض الأمور الخاصة بقائمة الفريق للموسم الجديد".

وأتم "الرحلة إلى إسبانيا كانت مثمرة للغاية، وتعد بناء جيدا للمعسكر الذي نأمل أن يكون مثاليا".

الأهلي في صدارة الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك.

ويلعب الأهلي أمام المقاولون العرب في الـ 26 من شهر يوليو عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا 2019.

قبل موعد القمة أمام الزمالك في الـ 30 من شهر يوليو في ختام الدوري المصري.

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