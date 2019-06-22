بالفيديو - نيجيريا تلتهم السنونو

طائر مزعج دوخ نسرا جارحا فحين تمكن منه التهمه لتقتنص نيجيريا أول انتصار في كأس إفريقيا 2019 بفوز صعب على بوروندي بهدف يوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

في عروس البحر الأبيض المتوسط، أحرجت بوروندي، أو طائر سنونو، فريق نيجيريا المرعب، الذي ظن المباراة في متناوله فلم يبدأ المواجهة بتشكيلته الأساسية.

صمد البورونديون كثيرا وأجبروا نيجيريا على الدفع بمقاتلها الأشرس، أوديون إيجالو، الذي حسم المباراة فور دخوله مانحا النسور انتصار هام في بداية النسخة 32 من البطولة القارية.

هدف ⚽️ بعد صمود كبير من بوروندي، أوديون إيغالو يمنح التقدم لنسور نيجيريا!



🇧🇮 0 - 1 🇳🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/KiKLgpWHUL — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 22, 2019

سنونو مزعج

بدأت نيجيريا المباراة دون سلاحيها الفتاكين، أحمد موسى وأوديون إيجالو، واعتمدت في هجومها على أليكس إيوبي لاعب أرسنال وبول أونواتشو.

آثر المدرب جيرنوت رور ألا يبدأ موسى وإيجالو المباراة وقاد نيجيريا القائد جون أوبي ميكيل، أحد من شاركوا في آخر كأس قارية أقيمت في مصر عام 2006.

وكانت البداية حذرة من البورونديين الطامحين إلى مفاجأة أمام أحد عمالقة القارة وتزين ملعب الإسكندرية للمباراة التي حضرها جمهور قليل من بينه نوانكو كانو وصامويل إيتو نجمي نيجيريا والكاميرون السابقين على الترتيب.

وهدد أونواتشو مرمى بوروندي بضربتين رأسيتين في الدقيقتين 9 و13 لكن محاولات نجيريا كانت ضعيفة أمام الوافد الجديد على كأس إفريقيا.

وكادت بوروندي تصطاد النسور الخضراء بفرصة خطيرة في الدقيقة 14 لكن تسديدة قوية لسيدريك أميسي تصدى لها دانيل أكبييي حارس نيجيريا.

وكثفت نيجيريا من ضغطها واخترق إيوبي دفاع البورونديين من الجهة اليسرى ومرر الكرة لصامويل شوكويزي الذي سددها فوق المرمى في الدقيقة 28.

وواصلت نيجيريا إهدار فرص سهلة وسدد ميكيل الكرة برأسه إلى خارج الملعب في الدقيقة 35 إثر ركلة ركنية للنسور.

وتألق أكبيي مجددا وأنقذ مرماه من هدف لبوروندي بعد ضربة رأس رائعة للمدافع لريديريك نسابيومفا في الدقيقة 37 إثر ركلة حرة.

واضطر رور مدرب نيجيريا لإجراء أول تبديل بعد إصابة عبد الله شيهو، خرج الأخير من الملعب ودخل بدلا منه شيدوزي أوازييم في الدقيقة 42.

واستمر صمود بوروندي أمام نسور قوية أصابتها صدمة من صعوبة الطريق إلى مرمى جوناثان ناهيمانا، ومرة أخرى هددت نيجيريا منافسها من ركلة حرة نُفذت ليتابعها كينيث أوميرو برأسه لكن الكرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 51.

الأسلحة الثقيلة

وبعدما أيقن رور بصعوبة المهمة أشار بالضوء الأخضر لنجمه موسى ليدخل الأخير الميدان بدلا من ميكيل في الدقيقة 58 أملا في وجه هجومي مختلف لبطل القارة 3 مرات من قبل.

ولم يكتف بإقحام موسى، فألحق به إيجالو، هداف تصفيات البطولة، في الدقيقة 73 الذي حل بدلا من أونواتشو.

وبعد محاولات مضنية لفك شفرة دفاع بوروندي، أيقن رور أنه أخطأ بتأخير إشهار أسلحته الفتاكة، إيجالو تمكن من شباك بوروندي في الدقيقة 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليتنفس النيجيريون الصعداء.

وكادت بوروندي تدرك التعادل سريعا بعد أفلت أكبيي الكرة من يده لكن دفاع نيجيريا أبعد الخطورة عن مرماه، وسنحت للأولى فرصة أخرى في الدقيقة 85 لكن تسديدة أميسي ارتطمت بعدها الكرة بمدافع نيجيريا داخل منطقة الجزاء.

وأسدل الستار على مباراة قدمت فيها بوروندي أداء طيبا لكن قدرات النسور صنعت الفارق.

وارتقت نيجيريا لصدارة المجموعة الثانية بحصولها على 3 نقاط.

وتلعب نيجيريا في الجولة الثانية ضد غينيا، بينما تواجه بوروندي فريق مدغشقر.

اقرأ أيضا

بالفيديو – أوغندا هي الدبة الباندا

طبيب المنتخب لـ في الجول: حجازي يكمل البطولة بواقي للأنف

رينار يُعلق على واقعة حمد الله ويُصرح: ما حدث لـ مصر يُثبت صعوبة أمم إفريقيا

فيديو في الجول – خوف وترقب ضمن مواقف لا تنسى مع المنتخب في أمم إفريقيا

تحليل في الجول - 3 نقاط قوة لمصر ضد زيمبابوي.. وهبوط المستوى بعد التبديلات

أحمد حسن يروي لـ في الجول كواليس فوز مصر التاريخي على الجزائر 2010