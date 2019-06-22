إنفانتينو: دائما أشعر بسعادة عند التواجد في إفريقيا.. حفل الافتتاح كان مبهرا

أبدى السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سعادته بالتواجد في القاهرة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي أقيم مساء الجمعة.

وقال إنفانتينو في تصريحات صحفية: "دائما ما أكون سعيدا عندما أتواجد في أفريقيا حيث أجد الشغف بكرة القدم قويا ورائعا، ولكنني أرى أن هذا الشغف له مذاق خاص في القاهرة".

وأضاف إنفانتينو قائلا: "حضارة مصر ملهمة للبشرية وسعدت بالتواجد في مصر وهذا الملعب الرائع الذى يمتلك سحرًا خاصًا، ونجحت مصر في تقديم ليلة استثنائية إلى القارة السمراء والعالم أجمع، وبعد ما شاهدته أثق في قدرة اللجنة المنظمة على تقديم بطولة استثنائية بعدما شاهدت حفل افتتاح مبهر لبطولة ينتظرها الجميع لما تضمه من منتخبات بمستوى متميز."

واختتم رئيس الاتحاد الدولى تصريحاته بتوجيه تحيه خاصة إلى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقال: "أود أن أشكر الرئيس على كرم الضيافة والشعور بالترحاب الشديد في هذا البلد صاحب التاريخ الكبير."

وكان جيانى إنفانتينو قد تواجد في استاد القاهرة أمس خلال حفل افتتاح البطولة برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقى للعبة، وغادر إنفانتينو القاهرة صباح اليوم بعدما تلقى دعوة من مسئولي الكاف لحضور المباراة النهائية على استاد القاهرة والتي ستقام يوم 19 يوليو المقبل.

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