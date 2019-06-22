كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عما سيفعله أحمد حجازي مدافع الفريق لاستكمال كأس الأمم الإفريقية.

أحمد حجازي تعرض لإصابة خلال مباراة زيمبابوي مساء أمس الجمعة، قبل أن يكشف طبيب المنتخب عن كونها كسر في الأنف. (طالع التفاصيل)

وقال أبو العلا في تصريحات لـ FilGoal.com: "أحمد حجازي سيستكمل البطولة مع منتخب مصر بشكل طبيعي، لكنه سيضطر لارتداء واقي للأنف".

وأضاف "حجازي سيتحاج لارتداء الواقي لثلاثة أسابيع مقبلة، وبالتالي سيكمل البطولة مرتديا الواقي".

كان حجازي قد غاب عن تدريبات منتخب مصر اليوم السبت لمنحه مزيد من الراحة قبل لقاء الكونغو الديموقراطية المقبل.

منتخب مصر فاز على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء مساء أمس الجمعة في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد المنتخب لمواجهة الكونغو الديموقراطية يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة.

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