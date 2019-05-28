تسود حالة من الطوارئ داخل أروقة النادي الأهلي بعد إعلان لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم لمواعيد المباريات المتبقية لبطولة الدوري المصري والتي تستكمل عقب انتهاء بطولة الأمم الإفريقية.

وأصدرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بيانا رسميا تؤكد فيه عدم إجراء أي تعديلات على مواعيد مباريات الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الأمر الذي جاء على عكس رغبة الأهلي المعلنة في بيان النادي الرسمي قبل أيام بالرفض القاطع لاستكمال الدوري بعد أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com علم أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب سيعقد اجتماعا طارئا في الأيام القليلة المقبلة لحسم موقف النادي بعد بيان اتحاد الكرة بشأن المباريات المتبقية للدوري.

وتجري الآن اتصالات مستمرة بين أعضاء مجلس إدارة الأهلي لبحث الموقف الحالي للنادي لحين عقد الاجتماع واتخاذ القرار النهائي.

وتظل كل الخيارات مطروحة أمام إدارة الأهلي بما فيها عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز كما أعلن النادي في بيانه السابق.

ويرى مجلس إدارة الأهلي أن المواعيد المعلنة لباقي جولات الدوري لا تتوافق مع رغبته في الاستعداد للموسم الجديد.

كما طُرحت فكرة استكمال المسابقة بفريق الشباب مواليد 1997 خلال الاتصالات بين أعضاء مجلس إدارة الأهلي، على أن يتم دراستها خلال الاجتماع غدا.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي قراره بشأن الأزمة بعد الانتهاء من دراسة كافة الاقتراحات المطروحة.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي عبر موقع النادي عن موعد اجتماع مجلس الإدارة والمقرر له يوم السبت المقبل، لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة بين الحين والآخر للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس.

ولم يتغير موعد أي مباراة متبقية في الدوري باستثناء مواجهة الأهلي والمقاولون التي تم تأجيلها لأجل غير مسمى حيث أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى الناديين المقاولون العرب والأهلي يخطرهما فيه بتأجيل المباراة التي كانت مقررة بينهما الثلاثاء.(طالع التفاصيل)

وبحسب بيان اتحاد الكرة، يخوض الزمالك 3 مباريات بعد نهاية منافسات كأس الأمم (ضد الجونة أو الحرس، والإسماعيلي والأهلي)، أما الأهلي فيخوض مواجهتي المقاولون العرب والزمالك.

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