بيان رسمي – بسبب تمسك أجيري.. المسابقات تؤكد عدم إجراء أي تعديلات على مواعيد الدوري

أصدرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بيانا رسميا تؤكد فيه عدم إجراء أي تعديلات على مواعيد مباريات الدوري المصري.

وبالتالي، يلعب الزمالك مواجهة الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل، ومواجهة الجونة أو حرس الحدود يوم 3 يونيو.

وكان الزمالك قد طلب تأجيل مباراته مع الإنتاج الحربي بعد تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون. (طالع التفاصيل)

وقال بيان لجنة المسابقات: "تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيري بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر اعتبارا من 21 الشهر المقبل".

وأضاف "وبناء على ذلك أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الممتاز الذي أعلن عنه مؤخرا، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر اقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل قائمة في موعدها".

وأتمت اللجنة بأنها أنها بصدد الإعلان غدا عن مواعيد المباريات المتبقية من المسابقة وبطولة كأس مصر.

وبالتالي، لم يتغير موعد أي مباراة متبقية في الدوري باستثناء مواجهة الأهلي والمقاولون التي تم تأجيلها لأجل غير مسمى حيث أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى الناديين المقاولون العرب والأهلي يخطرهما فيه بتأجيل المباراة التي كانت مقررة بينهما الثلاثاء.(طالع التفاصيل)

وبحسب هذا البيان، يخوض الزمالك 3 مباريات بعد نهاية منافسات كأس الأمم (ضد الجونة أو الحرس، والإسماعيلي والأهلي)، أما الأهلي فيخوض مواجهتي المقاولون العرب والزمالك.

ويرفض الأهلي استكمال بطولة الدوري في حال تأجيل أي مباراة للفريق بعد بطولة أمم إفريقيا. (تعرف على كل قرارات الأهلي)

اقرأ أيضا

نيجيريا.. هل بات الهيثم نسرا؟

حوار في الجول – محمد إبراهيم: الكونفدرالية أفضل رد على من انتقدني.. وقادرون على حصد الدوري

مؤتمر كلوب: مستعدون لمواجهة موقف مماثل لإصابة صلاح في نهائي الأبطال

أجانب منسيون – حوار في الجول.. صامويل كيرا: تمنيت الانضمام للزمالك ولم أتوقع ما وصل له صلاح

رامون دياز يعلن رحيله عن بيراميدز