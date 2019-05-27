رسميا – تأجيل مباراة المقاولون والأهلي

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى ناديي المقاولون العرب والأهلي يخطرهما فيه بتأجيل المباراة التي كانت مقررة بينهما غدا الثلاثاء.

وقال اتحاد الكرة في خطابه الموجه للناديين بتاريخ أمس السبت: "تقرر تأجيل المباراة في موعد يتحدد فيما بعد نظرا لانعقاد مجلس إدارة الاتحاد غدا (اليوم الاثنين) لعرض التصور النهائي لجدول المسابقة".

ويجتمع حاليا مجلس إدارة اتحاد الكرة لبحث حل أزمة الدوري في وقت كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة القرار الأقرب صدوره.

قال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "اتحاد الكرة يعقد جلسة ظهر اليوم الاثنين لمناقشة الأزمة، ومن المستحيل أن ننهي الدوري قبل بداية كأس أمم إفريقيا، نظرا لضيق الوقت".

وأضاف "الزمالك متبقي له 5 مباريات، الأقرب هو أن ينتهي الدوري بعد كأس أمم إفريقيا".

وأردف "القرار الأقرب للصدور هو تأجيل مباراتي الأهلي مع المقاولون العرب والزمالك لما بعد بطولة كأس الأمم".

وشرح "وفي حال موافقة خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصرعلى خوض لاعبي الزمالك لمباريات مع الفريق حتى يوم 6 يونيو المقبل، سيلعب الزمالك 3 مباريات أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة، مع تأجيل مباراتي الزمالك مع الإسماعيلي والأهلي لما بعد بطولة كأس الأمم".

وأتم "أما في حال عدم موافقة أجيري، سيلعب الزمالك مباراتين فقط مع تأجيل 3 مباريات لما بعد كأس أمم إفريقيا".

وفي المقابل أكد مصدر داخل الأهلي تمسك النادي بقراراته بعدم استكمال الدوري في حال لعب مباريات بعد كأس أمم إفريقيا.

وأضاف المصدر المسؤول في الأهلي "نحن ملزمون بهذه القرارات، كيف نعيد بناء الفريق أو نقيد لاعبون أو نبيعهم في هذا التوقيت؟ هل لو قمنا بضم لاعبين جدد سيشاركون معنا في مباراة الزمالك أو مباراة الكأس؟".

ماذا حدث؟

مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أصدر بيانا رسميا في الساعات الأولى من يوم السبت يعلن من خلاله 5 قرارات بخصوص ما وصفه بـ"أزمة مواعيد الدوري".

ويرفض الأهلي استكمال بطولة الدوري في حال تأجيل أي مباراة للفريق بعد بطولة أمم إفريقيا. (تعرف على كل قرارات الأهلي)

دعا أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة لاجتماع للأندية مع "لجنة حل أزمة الدوري" وحضر الأهلي وبتروجت وحرس الحدود.

كما تواجد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، وكل من حازم إمام ومجدي عبد الغني وسيف زاهر أعضاء اتحاد الكرة.

ولم يحضر أي مندوب من الزمالك لاعتراض رئيسه في وقت سابق على فكرة الاجتماع.

وحسبما علم FilGoal.com فقد طُرح مقترحين خلال الاجتماع، أولهما هو طلب تأخير معسكر منتخب مصراستعدادا لكأس أمم إفريقيا لعدة أيام كي تتاح الفرصة للعب أكبر عدد ممكن من مباريات الدوري.

أما المقترح الثاني فهو حصول الأهلي والزمالك على موافقة من منتخب مصر بتأجيل انضمام لاعبيهم لمعسكر الفراعنة ليخوضوا أكبر عدد من مباريات الدوري قبل كأس الأمم.

ويتبقى مباراتان للأهلي في الدوري أمام المقاولون العرب والقمة أمام الزمالك.

ويتبقى للزمالك في الدوري خمس مباريات هي الأهلي والإسماعيلي والإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة بعدما خاض 32 مباراة.

أما الزمالك فيحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.

ويبدأ معسكر منتخب مصر في السادس من شهر يونيو المقبل استعدادا للقاء زيمبابوي في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا في الـ21 من الشهر ذاته.

يذكر أن منتخب مصر سيلاقي كذلك تنزانيا وغينيا وديا في الـ13 و16 من شهر يونيو كذلك.

ويضم منتخب مصر من الأهلي كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن.

ومن الزمالك يضم كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وطارق حامد.

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