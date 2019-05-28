صلاح يتحدث عن نهائي دوري الأبطال والترحيب بـ دي روسي في الدوري الإنجليزي

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عن خوض نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، عندما يلعب ضد توتنام يوم السبت المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

وبعد الإصابة في الدقائق الأولى من نهائي الموسم الماضي والخسارة 3-1 من ريال مدريد، يمتلك صلاح فرصة ثانية لمعانقة المجد ضد السبيرز.

وقال النجم المصري لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "أنا متحمس للغاية، كنت غير محظوظ في نهائي الموسم الماضي ضد ريال مدريد وخسرنا، ونهائي هذا العام مهم ومتحمس له جدا".

وتابع "ستكون مباراة صعبة لأننا واجهنا توتنام أكثر من مرة خلال هذا الموسم، ورغم أننا أنهينا الدوري في مركز متقدم عنهم إلا أن هذا لا يعني شيئا، لأن هذه المباراة في بطولة أخرى وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا ومحاولة الفوز بها".

ويخوض يورجن كلوب نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في مسيرته، حيث خسر مع بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ في 2013 بالإضافة إلى نهائي الموسم الماضي، فهل تحدث مع لاعبيه بخصوص هذا الأمر؟

أجاب صلاح "لا، ولكن بالتأكيد لايزال لدينا وقت للتحدث معه دائما، نحن متحمسون للغاية ونستعد لها بشكل جيد".

واستدرك "الأمر ليس له علاقة بالحظ، يجب علينا العمل بقوة وفي النهاية هو متحمس مثلنا أيضا".

وعن سيناريو المباراة، قال صلاح: "أتخيل المباراة كل يوم، يمكنني القول إن الفريق كله متحمس ويفكر بشأنها ولا نستطيع تحمل الانتظار للعب".

ولم يفوت نجم منتخب مصر الفرصة للحديث عن رحيل زميله السابق دانييلي دي روسي عن روما بنهاية الموسم بعد 19 سنة مع الذئاب.

وقال صلاح: "دي روسي أسطورة بجانب أنه صديق رائع ولا أعرف ماذا أقول في هذا الموقف، رأيت المباراة الأخيرة له وتحية الجماهير فهو أسطورة لروما وللكرة الإيطالية وقدم كل شيء لفريقه".

ثم أتم "أود أن أشكره وأتمنى له حظا طيبا".

اقرأ أيضا

نيجيريا.. هل بات الهيثم نسرا؟

حوار في الجول – محمد إبراهيم: الكونفدرالية أفضل رد على من انتقدني.. وقادرون على حصد الدوري

مؤتمر كلوب: مستعدون لمواجهة موقف مماثل لإصابة صلاح في نهائي الأبطال

أجانب منسيون – حوار في الجول.. صامويل كيرا: تمنيت الانضمام للزمالك ولم أتوقع ما وصل له صلاح

رامون دياز يعلن رحيله عن بيراميدز