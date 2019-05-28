يرى بهاء مجدي ظهير الزمالك الأيسر أن زميله ومنافسه على مركزه في الفريق عبد الله جمعة كان يستحق مشاركة أساسية وليس مجرد الانضمام لمنتخب مصر.

بهاء مجدي النادي : الزمالك الزمالك

ووجه FilGoal.com 5 أسئلة لبهاء مجدي بعد تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء.

كيف ساهم جمهور الزمالك في التتويج بالكونفدرالية؟

سعيد جدا بالتتويج بالكونفدرالية لأنني أعرف قيمة هذه البطولة جيدا، وسعيد أكثر بجمهور الزمالك وتواجدهم بهذه العدد في الاستاد والشكل الذي كان في الملعب ويؤكد أنه أعظم جمهور.

هل توقعت تتويج الزمالك بالبطولة رغم الموقف الصعب في بداية مرحلة المجموعات؟

لم يكن لدينا أي شك في قدرة الزمالك على التتويج بالبطولة، ولكن واجهنا صعوبات وتحديات كبيرة وقدرنا على التغلب عليها لأن اللاعبين كانوا رجالا وهناك حالة حب بين الجميع ورغبتنا هي تحقيق الألقاب.

ما أصعب موقف واجهه الزمالك في مشوار التتويج؟

الخسارة من جورماهيا برباعية في كينيا.

كيف ترى المنافسة مع عبد الله جمعة على مركز الظهير الأيسر؟

أرى المنافسة مع عبد الله شيئا جيدا جدا وتصب في مصلحة الفريق، وعبد الله لاعب كبير وكان يستحق الانضمام للمنتخب واللعب بشكل أساسي، ولكن عندي ثقة في أن الله سيعوضه خيرا.

هل الزمالك جاهز لاستكمال المنافسة على الدوري؟

المنافسة قوية جدا مع الاهلي، ولكن الزمالك قادر على حسم اللقب إن شاء الله.

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