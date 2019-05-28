"هذه ثاني بطولة لي مع الفريق بعد السوبر المصري السعودي ولكن تلك المرة أصعب بكثير لأننا مررنا بظروف صعبة جدا ولكن في النهاية أثبتنا قدرتنا على حصد اللقب" هكذا علق عمر السعيد على تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية.

عمر السعيد النادي : الزمالك الزمالك

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية عقب تغلبه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بعدما تعادلا سويا ذهابا وإيابا بهدف لمثله ليظفر الفارس الأبيض بلقبه الأول في تلك البطولة.

وعن الصعوبات التي واجهت الزمالك خلال البطولة وحراسته لمرمى الفريق في لقاء النجم الساحلي كان هذا حوار عمر السعيد مع FilGoal.com.

وتحدث عمر السعيد لـFilGoal.com قائلا: "بعد أول لقاء خسرناه في دور المجموعات عقد حازم إمام جلسة مع كل اللاعبين وتعاهدنا على الفوز باللقب".

وواصل "حدثت عدة أشياء أيقنت من خلالها إننا سنفوز باللقب، أول شيء هو تأكيد كل اللاعبين خلال جلسة حازم إمام على أن اللقب لن يكون سوى للزمالك".

وأردف "ثاني شيء هو إننا كنا نريد إسعاد الجماهير بأي طريقة وهذا ما حدث في النهاية".

وبسؤاله عن أصعب موقف مر عليه في مشوار البطولة قال مهاجم الزمالك: "عندما طُرد جنش أمام النجم الساحلي واضطررت للعب كحارس مرمى لعدم وجود تبديلات".

واستدرك عمر السعيد "لكن كل لاعبي الفريق كانوا رجالا وقاتلوا حتى لا تصل أي كرة لي على المرمى، وسأقول لكم سرا حتى في تلك المباراة لم أشعر للحظة إننا سنُهزم ففي المواقف الصعبة كنت أعرف إننا سنتوج باللقب".

وكشف عمر السعيد عن كواليس تلك الواقعة وقال: "تحدثت مع طارق حامد ومحمود علاء وقال لي الأخير إنه هو من سيحرس المرمى لكنني رفضت وقلت له أنت مدافع لا ينبغي أن تترك مكانك فارغا وسأقف أنا بدلا من جنش".

وتابع "سأكشف لكم عن موقفا طريفا في اليوم التالي للمباراة وأنا نائم حلمت إنني أحرس مرمى الفريق مجددا في إحدى المباريات والرعب كان ينتابني خوفا من أي نتيجة سلبية".

وعن المنافسة على الدوري قال: "نحن الآن لدينا حافزا كبيرا لحصد اللقب لإسعاد الجماهير مرة أخرى بعدما توجنا بالكونفدرالية".

وأخيرا بسؤاله عن عدم انضمامه لمنتخب مصر في القائمة التي تم استدعائها لخوض كأس أمم إفريقيا 2019 قال عمر السعيد: "هذه وجهات نظر وأتمنى لهم التوفيق في البطولة وأنا سعيد الآن بحصد لقب الكونفدرالية".













































































































































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