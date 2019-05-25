"عدم استكمال الدوري في حال تأجيل أي مباراة للفريق بعد أمم إفريقيا".. 5 قرارات نارية من إدارة الأهلي

أصدر مجلس إدارة الأهلي 5 قرارات بعد نهاية اجتماعه اليوم الجمعة لدراسة موقف النادي من المواعيد الخاصة ببقية مباريات الدوري.

وجاءت قرارات الأهلي على النحو التالي، حسبما أعلنها النادي في بيان رسمي ويستعرضها FilGoal.com كما جاءت نصا..

(1) عدم استكمال بطولة الدوري حال تأجيل أي من مباريات الفريق إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا وحفظ حق النادي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم.

بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد، تفاديا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم.

(2) عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ 34 للدوري،قياسا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجلة في السابق.

(3) الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد، بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.

(4) عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من بطولة كأس مصر خلال الفترة التي تفام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم.

** ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر وهي المباراة الوحيدة المؤجلة من هذا الدور**

(5) مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري والكأس، يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب، خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والإعداد للموسم الجديد.

وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق عن مواعيد مباريات الجولة 34 الأخيرة للدوري الممتاز وبعض المباريات المؤجلة.

وتقام الجولة الأخيرة على 3 أيام، إذ تقام 4 مباريات يوم الاثنين 27 مايو المقبل ومباراة وحيدة يوم الخميس 30 مايو وأخيرا 3 مباريات يوم 3 يونيو على أن يتم تأجيل مباراة الأهلي أمام الزمالك حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن عقد الخطيب لاجتماع مع عبد الحفيظ لمناقشة مواعيد الجولات الأخيرة من الدوري. (طالع التفاصيل)

ونشبت أزمة في الدوري سببها مواعيد مباريات البطولة مما أدى إلى اعتراض أندية عديدة على قرارات الاتحاد.

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ومن المنتظر أن تستأنف مباريات الدوري عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا – يوليو – وذلك بعد وصول الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية.

ومن أجل حل الأزمة شكل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة "حل أزمة الدوري" والتي اجتمعت يوم الجمعة وكشف أحمد شوبير عن "قرارات اللجنة ستعلن يوم الاثنين المقبل".

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