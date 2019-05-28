خاص جريشة لـ في الجول: مذهول من الظلم البيّن.. اللجنة بأكملها هنأتني بعد المباراة لكن "النظيف لا ظهر له"

الثلاثاء، 28 مايو 2019 - 21:11

كتب : هاني حتحوت

جهاد جريشة - الوداد - الترجي

أعرب جهاد جريشة الحكم الدولي المصري عن ذهوله بعد قرار إيقافه من جانب الاتحاد الإفريقي "كاف" لمدة ٦ أشهر، مؤكدًا أن العقوبة جاءت بالأمر المباشر.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي قد أعلنت إيقاف جريشة لمدة ٦ أشهر، على خلفية "أدائه الضعيف" في مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة الماضي.

وقال جريشة لـ Filgoal.com "مذهول من هذا القرار، لجنة الحكام الإفريقية بكامل أعضائها هنأوني على أدائي بعد المباراة. لقد حصلت على تقييم جيد من لجنة الحكام بلغ 9.2".

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وأتبع الحكم الذي يشارك حاليا في تحكيم مباريات كأس العالم تحت ٢٠ عاما ببولندا "معي على الهاتف رسائل أعضاء اللجنة وهم يباركون لي على مستواي في اللقاء".

وكان جريشة قد احتكم للڤار مرتين في اللقاء الذي انتهى بالتعادل ١-١، فألغى هدفا للوداد للمس الكرة في يد المهاجم، ورفض احتساب ركلة جزاء للفريق نفسه لرؤيته أن الكرة لم تلمس يد مدافع الترجي.

ومنح جريشة إبراهيم النقاش لاعب وسط الوداد بطاقتين صفراوين طُرد على إثرهما بسبب الخشونة.

وواصل جريشة استغرابه "لجنة الحكام أخذت أوامر بإيقافي ونفذتها، ذلك لأن الشخص النظيف مثلي لا ظهر له ليحميه".

وقال الحكم الذي كان مقررا أن يدير مباريات بأمم إفريقيا الشهر المقبل "ما حدث معي هو الحرام بعينه، لا تهمني البطولات لكن ما يهمني أن شخصا شريفا أشاد الكل بأدائه في المباراة يحدث معه ذلك".

وكانت الصحافة المغربية قد شنت هجوما على الحكم الدولي منذ ٢٠٠٨، فيما نشرت تصريحات على لسان أحمد أحمد رئيس الكاف يقول فيها إنه "انتظر أداءً أفضل من حكم اللقاء".

واختتم جريشة تصريحاته "خاطبوا المسؤولين المصريين عن الكرة لرفع الظلم عني، القرار جاء بشكل فردي لإرضاء طرف معين".

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