أعرب جهاد جريشة الحكم الدولي المصري عن ذهوله بعد قرار إيقافه من جانب الاتحاد الإفريقي "كاف" لمدة ٦ أشهر، مؤكدًا أن العقوبة جاءت بالأمر المباشر.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي قد أعلنت إيقاف جريشة لمدة ٦ أشهر، على خلفية "أدائه الضعيف" في مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة الماضي.