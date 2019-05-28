أبو تريكة يكشف: السقا كان صاحب آخر ركلة ترجيح في 2006.. وعدم المشاركة في 2010 كان قراري

كشف محمد أبو تريكة أيقونة الكرة المصرية والنادي الأهلي عن بعض الكواليس التي مر بها في نهائي كأس أمم إفريقيا 2006، وعن قراره بعدم المشاركة في نسخة 2010 التي أقيمت في أنجولا.

أبو تريكة كان عنصرا أساسيا في قائمة المعلم حسن شحاتة التي توجت بثلاث بطولات لأمم إفريقيا على التوالي، غاب نجم الأهلي السابق عن واحدة منها فقط في 2010، بينما كان صاحب اللحظة الأخيرة للتتويج باللقب في 2006 و2008.

اللاعب الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع الترسانة ظهر في فيلم وثائقي لشبكة "بي إن سبورتس" عن إنجازات الفراعنة بالقارة السمراء، وحكى عن بعض الكواليس لأول مرة.

نهائي بطولة 2006 أمام كوت ديفوار

في تلك البطولة التي أقيمت على أرض مصر، فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة مصر أمام كوت ديفوار في النهائي، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، وأبو تريكة يحكي عن تلك اللحظات التاريخية التي قادت مصر للقب الخامس حينذاك.

"كان قبلي مباشرة عبد الحليم علي وقد أهدر الركلة ولا أنسى على الإطلاق شعوره وهو عائد بعد إهدارها، لم أكن من المفترض أن أسدد أنا الركلة بل عبد الظاهر السقا".

"السقا كان المنوط بالركلة الخامسة ولكن دار حوار بيننا عند منتصف الملعب وقال لي: فلتسدد أنت، قلت له: أنت المفترض تسديده، فأخبرني: لا، فلتسدد أنت، قلت له: حسنا. ذهبت وليس في تفكيري أنها الركلة الأخيرة وإنما مشهد عبد الحليم علي وهو عائد بعد إهدار ركلته".

"حينما كنت أتحين التسديد، كنت مقررا أن أسدد على يسار الحارس ولكن غيرت قراري في آخر لحظة وسددتها بقوة، ثم علمت أنها الأخيرة ولم أكن أعلم. هذا الموقف من المواقف الخالدة في ذهني، ولن أنسى في عمري تلك التفاصيل الصغيرة".

بطولة 2010

"في كأس الأمم 2010 جلس معي حسن شحاتة (المدرب) وكنت أعاني من شرخ إجهادي في وجه القدم وكان لابد من راحة تامة أو أن اتخذ المجازفة مما قد يعرضني لعملية جراحية، فكان القرار أن أتوقف قليلا عن اللعب لمدة 3 أو 4 أشهر على الأقل".

"ذهبت إلى المنتخب قبل السفر بيوم، وقال لي حينها كابتن حسن: سوف تسافر معنا وتتواجد مع المجموعة فلا غنى عنك، اتخذنا القرار أنا والجهاز، والأمر الآن عائد إليك".

"أخبرته أنني أحب التواجد مع المنتخب وارتداء قميصه بل حتى حمل الحقائب للاعبين، إنما حرام أن أحرم المنتخب من مكان في القائمة للاعب تستطيع أن تستفيد منه فنيا. بناء على الآشعات والأطباء كان من الصعب اللعب، فلماذا الخسارة بفقدان مكان؟، فلتتوكل على الله وتعلن القائمة، وطبعا أنا بقلبي معكم".

"كان القرار مني بعدم الذهاب، الجهاز الفني كان مصمما على تواجدي، وهذا شيء اعتز به للغاية".

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