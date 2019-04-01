خطاب جديد من الكاف يطلب تغيير برج العرب لمواجهات إفريقيا.. ورد ناري من عامر

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 00:17

كتب : FilGoal

الزمالك والأهلي على استاد برج العرب

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا جديدا اليوم الأحد إلى اتحاد الكرة يطلب من خلاله تغيير ملعب برج العرب لمباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا، حسبما كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

خطاب الكاف اليوم الأحد هو الخطاب الثاني في أقل من 10 أيام لاتحاد الكرة بخصوص ملعب برج العرب. (طالع – الخطاب الأول)

وهو ما يتعجب منه عامر حسين.

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وقال عامر حسين: "نعم الاتحاد الإفريقي خاطبنا من جديد اليوم وطلب تغيير ملعب برج العرب في مواجهات إفريقيا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "متعجب للغاية ومندهش مما يحدث. هذا الأمر يعد غريبا للغاية ولم يحدث من قبل".

وأوضح "إذا طبقنا نفس مبدأ الكاف على ملاعب إفريقيا بالكامل، ستكون النتيجة واضحة. فنحن نشاهد ملاعب عجيبة في بطولة الكونفدرالية وكذلك في الأدوار التمهيدية من البطولة ونرى ملعب مازيمبي ورأينا الملعب الذي أقيمت عليه مباراة مصر والنيجر، والعديد من تلك الملاعب".

وأشار "لا أجد أي تفسير لما يحدث ويجب على اتحاد الكرة أن يتخذ موقفا حول ما يحدث".

وشدد "لسنا طرفا في أزمة الملاعب واللائحة تنص على أن كل فريق مُلزم بجلب موافقة أمنية ورغم ذلك نُساعد الفريق في الحصول على موافقة الأمن".

وأتم "لسنا نحن من نختار الملاعب".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه ماميلودي صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر في الـ 13 من شهر أبريل الجاري، بعد لقاء الذهاب الذي سيقام في السادس من أبريل في جنوب إفريقيا.

أما الزمالك فسوف يواجه حسنية أغادير المغرب في إياب ربع نهائي الكونفدرالية في الـ 14 من شهر أبريل، بعد لقاء الذهاب في السابع من نفس الشهر.

الزمالك تعادل مع الأهلي سلبيا في لقاء مؤجل من الجولة الـ 27 من الدوري المصري على ملعب برج العرب. (طالع التفاصيل)

قمة سلبية جاءت شحيحة من الفرص مع تأثر الأجواء بالأمطار الغزيرة وأرضية الملعب.

0 كان عدد أهداف الفريقين، وهو رقم قد ينطبق أيضا على الجودة التي ظهرت بها أرضية الملعب بعد أشهر طويلة من تحملها ما يفوق طاقتها.

Filgoal.com تحوّل ليرصد إجمالي عدد المباريات التي أقيمت على ملعب برج العرب منذ انطلاق الموسم الحالي، 2018\2019، والناتج ظهر مرعبا. (طالع التفاصيل)

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