كرة يد - على رأسهم الأحمر وبوغانمي.. الزمالك يعلن قائمة السوبر الإفريقي ضد الأهلي

الأحد، 31 مارس 2019 - 18:29

كتب : أحمد شوقي

كرة يد - الزمالك

أعلن باسم السبكي المدير الفني لفريق كرة اليد في نادي الزمالك قائمة مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي بالمغرب يوم 4 أبريل، ويتأهل الفائز إلى كأس العالم للأندية بالسعودية.

وضمت قائمة الزمالك 18 لاعبا منهم 16 للمباراة، وجاء جميع الأسماء كالآتي:

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محمود فلفل – محمد علي – هشام الشبكي – أسامة بوغانمي – كريم أيمن – محمد محسن – إسكندر زايد – علي هشام نصر – يحيى الدرع – مصطفى تامر "دونجل" – محمد علاء "لوكا" – أحمد الأحمر – يحيى خالد – مصطفى السيد – أكرم يسري – محمد رمضان "هتلر" – وسام سامي – هشام شديد.

وكان الزمالك دعم صفوفه بضم التونسي أسامة بوغانمي من أجل مباراة السوبر.

بينما يمثل مصر الأهلي وسموحة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية من 5 إلى 15 أبريل المقبل.

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