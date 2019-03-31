كرة يد - على رأسهم الأحمر وبوغانمي.. الزمالك يعلن قائمة السوبر الإفريقي ضد الأهلي

أعلن باسم السبكي المدير الفني لفريق كرة اليد في نادي الزمالك قائمة مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في السوبر الإفريقي بالمغرب يوم 4 أبريل، ويتأهل الفائز إلى كأس العالم للأندية بالسعودية.

وضمت قائمة الزمالك 18 لاعبا منهم 16 للمباراة، وجاء جميع الأسماء كالآتي:

محمود فلفل – محمد علي – هشام الشبكي – أسامة بوغانمي – كريم أيمن – محمد محسن – إسكندر زايد – علي هشام نصر – يحيى الدرع – مصطفى تامر "دونجل" – محمد علاء "لوكا" – أحمد الأحمر – يحيى خالد – مصطفى السيد – أكرم يسري – محمد رمضان "هتلر" – وسام سامي – هشام شديد.

وكان الزمالك دعم صفوفه بضم التونسي أسامة بوغانمي من أجل مباراة السوبر.

بينما يمثل مصر الأهلي وسموحة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية من 5 إلى 15 أبريل المقبل.

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