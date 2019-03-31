صلاح: يقولون على من سجلوا نفس عدد أهدافي أنه أفضل مواسمهم.. وينتقدوني أنا

الأحد، 31 مارس 2019 - 20:11

كتب : FilGoal

صلاح يحتفل بهدف ليفربول في توتنام

رد محترفنا المصري محمد صلاح بقوة على الانتقادات التي تُطاله بخصوص غيابه عن التسجيل في الفترة الأخيرة.

رأسية في الدقيقة الأخيرة من محمد صلاح مع خطأ مشترك بين توبي ألديرفيرليد وهوجو لوريس.. كل هذا أبقى ليفربول في المنافسة المشتعلة على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي. (طالع التفاصيل)

محمد صلاح تحدث عقب المباراة مع جيمي كاراجر أسطورة دفاع ليفربول في قناة سكاي سبورتس، ليرد على الانتقالات قائلا: "نعم أنا لم أسجل في بعض المباريات ولكن يوجد من سجلوا نفس عدد أهدافي والبعض يقول عنهم بأنهم في أفضل مواسم حياتهم".

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وأضاف "يوجد 3 أو 4 لاعبين لا يتحدث عنهم أي أحد بشكل سلبي ويقول عنهم البعض بأنهم في أفضل مواسمهم".

وواصل "أنا فقط من يقولون عنه بأنه يقدم موسما سيئا".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي ولا أهتم بأي شيء آخر".

صلاح سجل 17 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، نفس عدد أهداف هاري كين (توتنام) و بيير إيميريك أوباميانج (أرسنال) وساديو ماني.

سيرخيو أجويرو يعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 19 هدفا ثم صلاح وماني وكين وأوباميانج بـ 17 هدفا ثم رحيم ستيرلينج بـ 15 هدفا.

انتصار ليفربول على توتنام أعاده من جديد للصدارة بـ 79 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة للأخير.

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