وصل ملعب برج العرب إلى أسوأ حالاته في المباراة الأكثر أهمية وشعبية بالموسم الكروي المصري، عندما استضاف الزمالك الأهلي في مواجهة مؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.

0 كان عدد أهداف الفريقين، وهو رقم قد ينطبق أيضا على الجودة التي ظهرت بها أرضية الملعب بعد أشهر طويلة من تحملها ما يفوق طاقتها.

Filgoal.com تحوّل ليرصد إجمالي عدد المباريات التي أقيمت على ملعب برج العرب منذ انطلاق الموسم الحالي، 2018\2019، والناتج ظهر مرعبا.

47 مباراة أقيمت على برج العرب في ظرف 8 أشهر تقريبا!

الملعب تعرّض للحد الأقصى من الاستهلاك، منذ شهر أغسطس، إذ أقيمت عليه 8 مباريات في ذاك الشهر منفردا.

بعد ذلك استضاف برج العرب 6 مباريات في سبتمبر، و5 مباريات في أكتوبر، و3 مباريات في نوفمبر، و4 مباريات في ديسمبر، و6 مباريات في يناير، و6 مباريات في فبراير.

في مارس عاد الضغط ليتضاعف على عُشب برج العرب، باستضافة 8 مباريات في شهر مارس، آخرها تلك التي غرقت في أمطار الإسكندرية بين قطبي الكرة المصرية.

استضافة 8 مباريات في شهر واحد لم يكن أسوأ ما حدث لملعب برج العرب، بل وصل الأمر لاستضافة مباريات في أيام متتالية.

برج العرب شهد مباريات في يومين متتاليين في 5 مناسبات، بالإضافة إلى 3 مباريات في 3 أيام متتالية للإسماعيلي والزمالك والاتحاد بشهر فبراير الماضي.

Filgoal.com تحوّل ببعض التساؤلات لمصدر مسؤول داخل ملعب برج العرب رفض الكشف عن اسمه، والذي أوضح بأن الملعب يحتاج إلى مدة قدرها "من 5 إلى 7 أيام بعد كل مباراة حتى يكون قادرا على استضافة المباراة التالية".

بالطبع هذا الشرط لم يُراعى بتاتا، وتم إقامة المباريات على ملعب برج العرب دون حسابات.

المصدر ذكر كذلك أن "تعافي الملعب" يحتاج إلى وقت أطول في الشتاء، والأمر قد يصل إلى "10 أيام" على حد قوله.

التدريبات سبب إضافي للأزمة

وتطرّق المصدر لسبب إضافي لسوء حالة أرضية الملعب، وهو إصرار الأندية على التدرب في ملعب برج العرب أثناء معسكراتها المغلقة.

وشدد المصدر: "التدريبات تضر الملعب أكثر من المباريات".

واختتم المصدر كاشفا: "الملعب يحتاج على الأقل لشهر ونصف حتى يتم صيانته ويعود لحالته الطبيعية".

فهل يُغاث ملعب برج العرب؟ أم يُترَك ليغرق كمباراة القمة؟

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