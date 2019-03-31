مدرب كارديف ينفجر: هنا التحكيم الأسوأ.. لا أعمل في الـ 70 من عمري لأرى تلك الجريمة

انفجر نيل وارنوك المدير الفني لفريق كارديف سيتي عقب هزيمته أمام تشيلسي بسبب أخطاء التحكيم، قائلا: "لا أجد الكلمات المناسبة لوصف شعوري".

تشيلسي خطف الانتصار من كارديف سيتي بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 32 في لقاء شهد هدفا من تسلل واضح للبلوز في الدقيقة 85 عدل النتيجة. (طالع التفاصيل)

في البداية، تحدث وارنوك عن لاعبي فريقه، قائلا: "أنا فخور للغاية بكل ما قدموه أمام تشيلسي".

قبل أن يبدأ الانفجار، قائلا: "خسرنا بسبب التحكيم. نُريد تقنية الفيديو".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس "لقد عملنا لمدة 3 أسابيع وفي النهاية سقطنا بسبب قرارات الحكم".

وواصل "بالتأكيد جماهير بيرنلي أو برايتون يشعرون بالسعادة بسبب النتيجة. – بسبب التنافس على الهبوط- وهذا ليس خطأنا بل خطأ التحكيم".

وتابع "هنا الدوري الأقوى في العالم، وأيضا أسوأ تحكيم في العالم".

واستمر "هذا التسلل الأكثر وضوحا الذي رأيته طوال مسيرتي. وأوضح مخالفة تستحق ركلة جزاء رأيتها في حياتي أيضا. الهدف اُحتسب وركلة الجزاء لم تُحتسب".

وأكمل حديثه قائلا: "لماذا أواصل العمل وأنا في الـ 70 من عمري لكي أشاهد ما حدث؟ لماذا؟ أنا حتى لا أجد الكلمات المناسبة لوصف شعوري".

وأشار "نشعر بأننا تعرضنا لركلة في فمنا. وليست أول ركلة هذا الموسم. لا أجد أي أعذار للحكام. ما حدث جريمة واضحة".

نيل وارنوك وقف أمام الحكام عقب نهاية المباراة. وقف صامتا، غاضبا، يُفكر في النقاط التي لم يحصدها فريقه وقد تُطيح به من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي حصد نقطته الـ60 وتساوى مع أرسنال صاحب المركز الخامس ولكن المدفعجية خاضوا مباراة أقل، في وقت يملك مانشستر يونايتد 61 نقطة ولكنه أيضا لعب مباراة أكثر من أرسنال.

أما كارديف، فيظل مهددا بالهبوط حيث جمع 28 نقطة من 31 مباراة في المركز الـ18 من الدوري.

هدرسفيلد هبط رسميا. فولام في المركز الـ 19 بـ 17 نقطة. كارديف في الـ 18 بـ 28 نقطة. ثم بيرنلي وساوثامبتون وبرايتون بـ 33 نقطة.

اقرأ أيضا

الجونة يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي وجوزيف أنجويم

كاف يعلن تعديل موعد مواجهة صن داونز والأهلي

مصدر بملعب برج العرب لـ في الجول: تحملنا كثيرا ونتجه لرفض استقبال مباريات مقبلة

الاتحاد السكندري لـ في الجول: لا مانع من اللعب ضد الأهلي في المكس.. ولكن

عبد الغني: القمة أقيمت في أجواء مثالية.. عدم تركيز اللاعبين وسرحان المدربين سبب هذا المستوى