قمة الزمالك والأهلي تغرق في برج العرب

غرقت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في المياه بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في ملعب برج العرب في الإسكندرية لتنتهي بالتعادل السلبي.

وتعادل الزمالك مع الأهلي سلبيا في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ17 للدوري، ليستمر ترتيب قمة الدوري دون تغيير.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني بـ52 نقطة. بعدما انتهت القمة رقم 177 بينهما بالتعادل.

وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية في الدوري عند 9 مباريات مع المدير الفني مارتين لاسارتي.

وصف المباراة

الدقائق الأولى من المباراة مرت دون خطورة وانحصر اللعب في وسط الملعب في ظل تحفظ الطرفين بسبب سقوط الأمطار بغزارة وصعوبة السيطرة على الكرة.

ومر ناصر ماهر في الدقيقة 6 من الناحية اليسرى وأرسل عرضية قابلها مروان محسن بضربة رأسية ذهبت بعيدا عن مرمى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك.

وظهر التهديد الأول للزمالك في الدقيقة 15 بتسديدة من فرجاني ساسي من خارج منطقة الجزاء أمسك بها محمد الشناوي بسهولة.

ثم كانت أخطر فرصة للأبيض من ركلة حرة نفذها فرجاني ساسي لتمر الكرة من أمام كهربا قبل أن يمسك بها الشناوي من على خط المرمى.

وأشهر الحكم الروماني ستيفان كوفاكس البطاقة الصفراء الأولى في المباراة لفرجاني ساسي بعد تدخل قوي مع جونيور أجايي في وسط الملعب.

واستمر اللعب في انخفاض بسبب عدم قدرة اللاعبين على السيطرة على الكرة في ظل اشتداد الأمطار وتأثيرها على أرضية ملعب برج العرب.

ونفذ علي معلول مخالفة وأرسل عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك أبعدها الدفاع لتصل إلى السولية الذي سدد بقوة ولكن في وسط المرمى ليبعد جنش الكرة إلى ركلة ركنية.

ورد أوباما بتسديدة أرضية قوية بجوار مرمى الشناوي.

وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أخطر فرصة في الشوط الأول بالكامل بعدما اخترق رمضان صبحي دفاع الزمالك من الناحية اليمنى وأرسل عرضية أبعدها الدفاع لتصل إلى ناصر ماهر أمام المرمى الخالي ليقابل الكرة بضربة رأسية أبعدها محمد عبد الغني من على خط المرمى.

مع بداية الشوط الثاني ظهر الزمالك أخطر وهدد مرمى الأهلي أكثر من مرة أبرزها فرصة خالد بوطيب الذي انفرد بالمرمى ولم يمسك الشناوي بالكرة قبل أن تصل إلى كهربا الذي سدد أعلى العارضة.

وأجرى مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي التغيير الأول بنزول جيرالدو بدلا من ناصر ماهر.

وانطلق الجناح الأنجولي في أول لمسة له من الناحية اليمنى ومر من عبد الله جمعة وأرسل عرضية خطيرة وصلت إلى رمضان صبحي الذي مرر الكرة إلى السولية أمام منطقة الجزاء ليسدد بقوة في يد جنش.

ثم أجرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك التغيير الأول بمشاركة حميد أحداد بدلا من أحمد سيد "زيزو".

وحصل الثنائي مروان محسن وطارق حامد على الإنذار بعد مشادة بينهما في وسط الملعب.

وشارك المهاجم المغربي وليد أزارو بدلا من مروان محسن في هجوم الأهلي.

واستمر الحكم الروماني في إشهار البطاقات الصفراء وحصل رمضان صبحي على إنذار ثم حميد أحداد مهاجم الزمالك.

وانزلق أجايي وفقد الكرة أمام منطقة الجزاء ليقطعها حميد أحداد وينطلق ويرسل عرضية خطيرة أبعدها سعد سمير إلى ركنية.

ثم جاء دور محمد هاني للحصول على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي ضد طارق حامد.

ودفع جروس بالتغيير الثاني للزمالك بنزول عمر السعيد بدلا من محمود كهربا.

إلى أن جاءت أخطر فرصة في المباراة للزمالك في الدقيقة 82 بعدما نفذ عبد الله جمعة ركلة ركنية وصلت إلى حميد أحداد أمام المرمى ليسدد بقوة أعلى العارضة.

وعاد صالح جمعة للظهور مع الأهلي مرة أخرى عندما دخل أرض الملعب في الدقيقة 82 بدلا من جونيور أجايي في التغيير الثالث للفريق الأحمر.

وأهدر وليد أزارو أخطر فرصة للأهلي في الشوط الثاني في الدقيقة 87 بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة من عمرو السولية جعلته في مواجهة المرمى قبل أن يمرر بجانب الملعب بدلا من التسديد.

وحصل عمرو السولية على إنذار في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد مخالفة واحتساب خطأ لصالح يوسف أوباما أمام منطقة جزاء الأهلي، ليتقدم عبد الله جمعة لتسديد الركلة ويتصدى لها الشناوي ثواني قليلة من إطلاق صافرة النهاية على لقاء القمة.