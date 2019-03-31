رسميا – بعد لقاء الاتحاد والأهلي.. نقل جميع مباريات الدوري خارج برج العرب لصيانته

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، نقل جميع مباريات الدوري المصري خارج استاد برج العرب، من أجل تجهيز الأرضية للمباريات الإفريقية.

وأعلن اتحاد الكرة، نقل جميع المباريات التي يفترض إقامتها على استاد برج العرب، إلى استاد المكس، ولكن عقب مباراة الاتحاد السكندري مع الأهلي.

ويأتي قرار اتحاد الكرة، حسب الصفحة الرسمية، لتجهيز الملعب لمباريات الأهلي والزمالك في بطولتي إفريقيا، إذ سيتم غلق الملعب لمدة 10 أيام.

وحدد بيان اتحاد الكرة، بأن المنطقة التي سيتم تجديدها وصيانتها هي البقعة المواجهة لدكة البدلاء، والتي ظهرت في حالة سيئة للغاية خلال قمة الزمالك والأهلي.

كان الزمالك قد تعادل مع الأهلي سلبيا مساء أمس السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 للدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ27 للدوري المصري على استاد برج العرب.

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