بالفيديو - رأسية صلاح في الـ+90 تشعل المنافسة.. ليفربول يهزم توتنام بصعوبة ويستعيد الصدارة

رأسية في الدقيقة الأخيرة من محمد صلاح مع خطأ مشترك بين دفاع وحارس مرمى توتنام.. كل هذا أبقى ليفربول في المنافسة المشتعلة على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

ليفربول حقق فوزا مثيرا في الدقيقة الأخيرة على توتنام بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ32 من الدوري بملعب أنفيلد.

وارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 79 ليعود لصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما توقف رصيد توتنام عند النقطة 61 في المركز الثالث بالتساوي مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

وسجل هدفي ليفربول روبرتو فيرمينو وتوبي ألديرفيرليد بالخطأ في مرماه بعد رأسية من محمد صلاح، بينما سجل لتوتنام لوكاس مورا.

وصف المباراة

انتظر ليفربول 16 دقيقة ليهز شباك توتنام بطريقة رائعة بعد عرضية متقنة من الظيهر الأيسر أندي روبرتسون قابلها المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بضربة رأسية في الشباك اللندنية.

واستمر تهديد ليفربول لمرمى توتنام ولعب أليكس أرنولد ركلة ركنية اصطدمت بالقائم وذهبت خارج الملعب.

ورد توتنام بتسديدة قوية من ديلي ألي في الدقيقة 33 مرت أعلى مرمى أليسون بيكر.

واستلم صلاح الكرة في وسط الملعب ومرر إلى فيرمينو الذي بدوره لعب الكرة إلى ماني أمام منطقة الجزاء ليسدد النجم السنغالي ولكن الكرة تمر بجوار مرمى هوجو لوريس.

في الشوط الثاني اندفع توتنام للهجوم في محاولات تسجيل التعادل واستمر ضغط السبيرز على ليفربول الذي تراجع للدفاع بعض الشيء والاعتماد على المرتدات.

ودفع ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنام بالنجم الكوري سون هيونج مين بدلا من المدافع دافينسون سانشيز لتنشيط الهجوم.

وانطلق صلاح بقوة في إحدى المرتدات نحو مرمى توتنام قبل أن يسدد في الدفاع.

وظهرت المساحات في دفاع توتنام واستلم صلاح الكرة مرة أخرى وتقدم إلى حدود منطقة الجزاء قبل أن يسدد بقوة أعلى المرمى.

ليسفر ضغط توتنام عن هدف التعادل في الدقيقة 70 الذي سجله لوكاس مورا بعد اختراق من كريستيان إيركسن وعرضية أرضية قابلها البرازيلي بتسديدة في الشباك.

وعاد ليفربول ليضغط بقوة في الدقائق الأخيرة من أجل إحراز هدف الفوز وكاد أرنولد أن يسجل في الدقيقة 76 بعدما اخترق من الناحية اليمنى ثم سدد بالقدم اليسرى كرة كادت تخادع لوريس الذي أبعدها لركنية.

وأجرى يورجن كلوب تغييران دفعة واحدة ودفع بالثنائي فابينيو وديفوك أوريجي بدلا من هيندرسون وجيمس ميلنر لتنشيط الهجوم.

وانطلق محمد صلاح في الدقيقة 80 نحو منطقة جزاء توتنام قبل أن يتعرض للعرقلة من لوكاس مورا ويحصل ليفربول على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطيرة.

وسدد أوريجي المخالفة لتصطدم في الحائط البشري وتمر بخطورة جوار مرمى توتنام وتذهب لركنية.

وأهدر توتنام فرصة قتل المباراة في الدقيقة 85 بعد هجمة مرتدة سريعة من هاري كين إلى سون لتصل الكرة إلى موسى سيسوكو الذي انفرد بالمرمى ثم سدد بقوة أعلى العارضة.

إلى أن جاءت الدقيقة 90 بالخبر السار لجماهير ليفربول بعدما أرسل ترينت ألكيس أرنولد كرة طويلة داخل منطقة الجزاء قابلها محمد صلاح برأسية فشل هوجو لوريس في الإمساك بها لتصطدم بالمدافع ألديرفيرليد وتمر إلى الشباك.

وأجرى كلوب التغيير الثالث بعد الهدف مباشرة بخروج محمد صلاح ونزول المدافع ديان لوفرين لتأمين الدقائق المتبقية، وبالفعل ينجح ليفربول في إنهاء المباراة بالانتصار وحصد النقاط الثلاث والاستمرار في المنافسة على اللقب مع مانشستر سيتي.