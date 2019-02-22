تركي آل الشيخ يشكر كل من تعامل معهم في مصر.. ويخص هؤلاء بالذكر

وجه تركي آل الشيخ وزير هيئة الترفيه السعودي ومالك نادي بيراميدز المصري، التحية لكل من تعامل معهم خلال فترة تواجده في مصر.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تحية لكل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة".

وأخص آل الشيخ بعض الأسماء بالذكر منهم العديد من الأسماء الرياضية، هم رئيس نادي الزمالك ونجليه، وحسام البدري رئيس نادي بيراميدز، وأحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، وحسام وإبراهيم حسن مدربا الفريق السابقين، وهادي خشبة، ومحمد العاصي، وخالد الغندور وأحمد حسام "ميدو"، وأحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم بيراميدز، والإعلامي إبراهيم فايق، ورضا عبد العال المحلل الكروي، والإعلامي مدحت شلبي، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد كامل رئيس شركة برزنتيشن سبورتس.

ويأتي شكر آل الشيخ لمن تعامل معهم بعد ساعات قليلة من تلميح أسامة كمال الإعلامي المصري للحديث عن آل الشيخ في تساءله حول الغرض من تبديل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والكأس، فقال عبر قناة DMC: "ما الذي سيستفيده اتحاد الكرة من استبعاد الأهلي من البطولات الإفريقية، هل حتى يدخل ناد آخر المسابقة بدلا منه؟".

وأتبع "اللعب بقى على المكشوف، لكن ما يحدث فج وعيب، كفاية كسرة النفس، هل شرط الاستثمار الأجنبي في الكرة المصرية أن نادي المستثمر الاجنبي يحصل على لقب الدوري؟".

ونقل آل الشيخ هذا المقطع عبر صفحته وكتب عليه "معاك حق وانا مالي ومال الصداع... وربنا ميجيب كسره لحد!".

ماذا حدث؟

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

مصدر بالأهلي قال لـFilGoal.com إن النادي حريص علي إنجاح مسابقة الدوري واستكمالها ولذلك لم يعترض علي ضغط مؤجلاته حتي بات أكثر فريق يلعب مباريات محلية، في غضون أيام قليلة (طالع التفاصيل).

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

واقترح آل الشيخ مساء الخميس "يوم 28 فبراير العبوا مباراة الأهلي والزمالك بدلا من الأهلي وبيراميدز، وبيراميدز يواجه الفريق الذي سيلعب ضد الزمالك".

كان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا يؤكد فيه على عدم تجديد رخص الأندية للمشاركة في البطولات الإفريقية للموسم المقبل حال لم تطبق الشروط، ومنها المشاركة في بطولات الاتحاد وخاصة الدوري والكأس. (طالع التفاصيل)

وأصدر الأهلي بيانا مساء أمس الخميس، يؤكد خلاله على تمسكه بعدم تغيير مواعيد المباريات التي أعلن عنها اتحاد الكرة يوم 7 يناير الماضي. ورفض أيضا مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري بدلا من الدوري. (طالع التفاصيل)

ويحتل نادي بيراميدز حتى الآن المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 23 مباراة.

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