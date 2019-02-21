تركي آل الشيخ يعلق على بيان الأهلي: لا أتوقع انسحابه.. فهو فريق كبير

قال تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز إنه لا يتوقع انسحاب الأهلي من مواجهة فريقه في المباراة التي ستجمع بينهما في كأس مصر.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "لا أتوقع ينسحبون".

وأتم "إن شاء الله يوم المباراة نراهم في الملعب لأنهم فريق وتاريخ كبير".

وكان مجلس إدارة الأهلي أعلن اليوم الخميس رسميا رفضه استبدال مواجهة فريقه مع بيراميدز من الدوري إلى كأس مصر في الـ28 من شهر فبراير الجاري.

وأعلن اتحاد الكرة أن عدم خوض الأهلي للقاء بيراميدز في الكأس يعني انسحابه من المسابقة.

ذلك قبل أن يصدر اتحاد الكرة بيانا يؤكد فيه ضرورة التزام الأندية بالتراخيص كي يُسمح لها المشاركة في البطولات الإفريقية.

ماذا حدث؟

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

مصدر بالأهلي قال لـFilGoal.com إن النادي حريص علي إنجاح مسابقة الدوري واستكمالها ولذلك لم يعترض علي ضغط مؤجلاته حتي بات أكثر فريق يلعب مباريات محلية، في غضون أيام قليلة (طالع التفاصيل).

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

واقترح آل الشيخ مساء الخميس "يوم 28 فبراير العبوا مباراة الأهلي والزمالك بدلا من الأهلي وبيراميدز، وبيراميدز يواجه الفريق الذي سيلعب ضد الزمالك".

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