كشف النادي الأهلي عن جاهزية الفريق لمواجهة بيراميدز يوم 28 فبراير، لكن في الدوري وليس في الكأس.

وقال المصدر في تصريحات لـFilGoal.com: "لا نفكر في الانسحاب تماما. الفريق جاهز لمواجهة بيراميدز يوم 28 فبراير، بشرط أن تكون في الدوري وليس الكأس".

وأضاف "الأهلي لم ينسحب من البطولة بدليل أنه شارك في الأدوار السابقة واعتراضه قائم على فكرة الإخلال بشروط المسابقة".

المصدر أتبع "مسألة التراخيص ؟ الأهلي شارك في الدوري والكأس بالفعل ولم يقاطع أي منهم".

وأتم "بالتالي لم يخل الأهلي بمسألة التراخيص التي تنتهي في الصيف القادم ولم يخالفها من أي جانب".

كان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا يؤكد فيه على عدم تجديد رخص الأندية للمشاركة في البطولات الإفريقية للموسم المقبل حال لم تطبق الشروط، ومنها المشاركة في بطولات الاتحاد وخاصة الدوري والكأس. (طالع التفاصيل)

وأصدر الأهلي منذ قليل بيانا يؤكد خلاله على تمسكه بعدم تغيير مواعيد المباريات التي أعلن عنها اتحاد الكرة يوم 7 يناير الماضي. ورفض أيضا مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري بدلا من الدوري. (طالع التفاصيل)

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