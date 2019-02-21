أمير مرتضى: سياسة الحساب بالقطعة انتهت في الزمالك.. ونتائج الخصوم لا تضغطنا

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة في نادي الزمالك عقب تعثر الأخير بالتعادل أمام طلائع الجيش، مشيرا إلى "التعادل ليس نهاية المطاف".

وقال أمير مرتضى: "مشوار الدوري مازال طويلا للغاية. التعادل ضد الجيش ليس نهاية المطاف".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ الزمالك "أي فريق في العالم من الوارد جدا أن يتعادل أم يخسر. لا يوجد أي فريق يحقق الانتصارات في جميع مبارياته".

وواصل "لدينا ثقة كاملة في اللاعبين والجهاز الفني للعودة سريعا للانتصارات. سياسة الحساب بالقطعة انتهت من الزمالك".

وشدد "هناك دعم ومساندة كاملة من الإدارة للاعبين والجهاز الفني من أجل التتويج بمختلف البطولات".

وأكمل حديثه قائلا: "الزمالك لايزال في صدارة الدوري ولا ننظر لنتائج المنافسين على الإطلاق. هدفنا هو الفوز وتحقيق النقاط".

وأشار "نتائج الأندية المنافسة لا تضعنا تحت الضغط. الكرة في ملعبنا وقادرون على تعويض التعادل الأخير أمام الجيش".

واستمر "لاعبو الزمالك رجال وقادرون على تحمل المسؤولية ويمتلكون كافة الإمكانيات التي تجعلهم يحصدون لقب الدوري هذا الموسم".

وأتم "أطالب جماهير الزمالك بالاستمرار في دعم الفريق وعدم الالتفات لشائعات وأقاويل تهدف لضرب استقرار الفريق".

وتعادل الزمالك أمام طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك (21 مباراة) صدارة الدوري برصيد 52 نقطة من 21 مباراة. بيراميدز (23 مباراة) والأهلي (20 مباراة) في المركز الثاني بـ 45 نقطة.

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