لاسارتي يتحدث عن أزمة سواريز: شعرت بالمرارة سابقا مع حالة مشابهة

تحدث مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عن أزمة لويس سواريز مع برشلونة الخاصة بأداء اللاعب وقلة أهدافه خارج كامب نو في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى "هو يقدر على التحسن".

أداء سواريز أصبح لغزا لأغلب جماهير برشلونة حول العالم. مستوى الأوروجوياني تراجع بشدة ولم يسجل خارج ملعب البرسا منذ 1508 دقيقة.

مدرب الأهلي الحالي الذي يعرف سواريز جيدا حل ضيفا على إذاعة كادينا سير ليتحدث عن اللاعب.

وقال لاسارتي: "سواريز يفهم أي مباراة بطريقة جيدة جدا ويلعب بحماس شديد دائما".

وأضاف "سواريز يقدر على التحسن في الفترة المقبلة وخصوصا أن فالفيردي – مدرب برشلونة – لا يستبدل اللاعب، وهذا يعد أمرا مهما".

وواصل "إذا كانت مشكلة سواريز بدنية، فالحل سيكون في إراحة اللاعب لمباراتين، ولكن إذا كانت مشكلة سواريز خاصة بالعقلية، فلويس يعد قويا للغاية".

ويرى لاسارتي "لكي يحقق برشلونة دوري أبطال أوروبا، فالفريق يحتاج لأهداف سواريز".

وكشف "عانيت من قبل مع حالة مشابهة. عانيت مع ماكسي جوميز في الدوري المحلي – الدوري الأوروجوياني – في وقت سابق".

وأوضح "اللاعب كان يشعرني بمرارة شديدة بسبب قلة خبرته ولكنه يمتلك مميزات تشبه مميزات سواريز".

وأتم "ماكسي جوميز سيكون لاعبا رائعا لمستقبل برشلونة".

ماكسي جوميز صاحب الـ 22 عاما يلعب في سيلتا فيجو ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 5 هذا الموسم خلال مشاركته في 22 مباراة.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية كشفت في تقرير حصري لها اليوم الخميس أن "برشلونة بدأ عمليات البحث عن مهاجم جديد وماكسي جوميز هو الخيار المفضل الآن".

لاسارتي وسواريز

مارتين منح لفرصة لسواريز ليقود هجوم ناسيونال موسم 2005-2006، حيث سجل المهاجم صاحب الـ18عاما وقتها 10 أهداف في 27 مباراة وقاد فريقه للتتويج بالدوري.

وعند سؤال سواريز عن أفضل مدرب عمل معه أجاب "لاسارتي‎ مع أوسكار تاباريز ( مدرب أوروجواي )".

ولا ننسى الخلاف القريب بين النجمين خلال مباراة ربع نهائي مونديال 2018 بين أوروجواي وفرنسا، عندما صرح جريزمان بأنه يشعر بأنه نصف أوروجوياني ورفض الاحتفال بهدفه في المباراة.

لكن سواريز رد عليه قائلا: "أنطوان فرنسي، ولا يعرف ما يعنيه الحس الأوروجوياني. إنه لا يعرف العزيمة التي لدينا للانتصار في كرة القدم رغم قلتنا العددية. ربما يكون له تقاليد مثلنا ولكننا نحس بشكل آخر".

وتدخل لاسارتي‎ في هذا الخلاف مصرحا "أنطوان لاعب عظيم ولم يعد هذا الطفل الذي دربته وهو الآن من بين أهم 10 لاعبين في العالم وأحد قادة أتليتكو مدريد وفرنسا".

وأكمل "الحقيقة هي أن مستواه يسعدني، وكان لي الشرف أن أشاهد مباراة تجمع بين لاعبين اثنين من اللاعبين الذين شاركوا لأول مرة معي وفخور برؤية لويس (سواريز) وأنطوان".

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