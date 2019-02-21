كشف عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد كرة القدم المصري عن بداية اللجنة في مناقشة التظلم المقدم من رئيس الزمالك ضد قرار إيقافه.

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف رئيس الزمالك لمدة 3 شهور مع تغريمه 100 ألف جنيه بعد الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضده.

وقال الشوربجي لـFilGoal.com: "اللجنة بالفعل بدأت مناقشة التظلم المقدم من رئيس الزمالك".

وأوضح "بمجرد قبول المذكرة المقدمة من رئيس الزمالك لدراستها يتم إيقاف قرار اتحاد الكرة بإيقافه بشكل مؤقت لحين الفصل في الشكوى".

وأضاف "اللجنة ستصدر قراراها في هذا الأمر خلال جلستها المقبلة يوم 7 مارس بعد مناقشة المذكرة المقدمة من رئيس الزمالك".

وأتم تصريحاته "سيتم مناقشة المذكرة في ضوء القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص بمجلس النواب والذي يتيح التحقيق مع أعضاء مجلس النواب".

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