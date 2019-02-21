واقعة غريبة في الدوري المصري.. الحكم ينهي لقاء بتروجت والإنتاج ثم يعيد اللاعبين ويستكمل اللعب لدقيقة

أطلق مبروك نبيل حكم لقاء بتروجت والإنتاج الحربي صافرته معلنا نهاية اللقاء، لكنه عاد وأكمل المباراة لدقيقة بسبب اعتراضات من الجهاز الفني.

واقعة غريبة وغير معتادة حدثت في مباراة بتروجت والإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وبدأت الواقعة حين احتسب مبروك نبيل حكم مباراة بتروجت والإنتاج الحربي أربعة دقائق وقت بدل من ضائع، لكنه أعلن نهاية اللقاء في الدقيقة 93:04.

وأثار قرار الحكم الجديد غضب مختار مختار مدرب نادي الإنتاج الحربي ليعترض بشدة على الحكم، وعلى الفور استجاب مبروك نبيل لجهاز الإنتاج الحربي وأعاد اللاعبين للملعب واستكمل اللعب لمدة دقيقة.

وقال محمد عودة مدرب بتروجت في تصريحات لقناة (أون سبورت) عقب اللقاء: "لكي لا نظلم الحكم فقد أدى مباراة جيدة، وهو لم يعد اللاعبين للملعب بسبب اعتراضات الجهاز الفني للإنتاج الحربي، لكن كل ما في الأمر أن الأمر اختلط عليه في احتساب الوقت الضائع، قبل أن ينبهه المساعدين ويعيد اللاعبين لأرض الملعب".

وتعد المباراة هي الثانية لمبروك نبيل في الدوري الممتاز بعد إدارته لمباراة مصر للمقاصة والداخلية في الجولة التاسعة من الموسم الجاري.

فوز بتروجت رفع رصيده للنقطة الـ22 مرتقيا للمركز الـ15، وليخرج من مراكز الهبوط بعد فترة طويلة قبع فيها بالمركز الأخير.

وعلى الجهة الأخرى، تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة الـ31 في المركز السادس.

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