صلاح: أمران يضغطان على ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد

شدد نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على تفهمه لشعور جماهير ناديه وحلمهم بتحقيق لقب الدوري بعد غياب.

وتحدث صلاح لشبكة beIN SPORTS عن أمرين يضغطان على ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وقال صلاح "عدم تتويج ليفربول بلقب الدوري لمدة 29 عاما واقترابه من اللقب هذا الموسم يشكل ضغطا على اللاعبين ولكن في النهاية نحن بحاجة للتركيز في كل مباراة من أجل التتويج باللقب".

وأضاف "لقد استعاد يونايتد الثقة بعد الفوز بالمباريات العشرة الأخيرة، ونعلم تماماً كم سيسعى للفوز على ليفربول وتعطيله نحو تحقيق لقب الدوري".

وأوضح صلاح أنه غير متفاجئ من تفضيل جماهير يونايتد لأن يحقق مانشستر سيتي اللقب.

وأتم الدولي المصري "في النهاية نحن بحاجة للفوز بهذه المباراة الهامة".

صلاح لم ينجح في هز شباك مانشستر يونايتد من قبل.

يونايتد فاز في 8 لقاءات ولم يخسر في آخر 9 مباريات خاضها بالبطولة.

ولم يسقط يونايتد في الدوري منذ خسارته أمام ليفربول في ملعب أنفيلد في 16 ديسمبر الماضي.

رغبة ليفربول في استعادة مجد غائب منذ موسم 1989-1990 تصطدم بيونايتد المنطلق بسرعة الصاروخ مع مدربه الشاب أولي جونار سولشاير.