كشف نادي ولفرهامبتون عن حقيقة رغبة الفريق لضم رمضان صبحي جناح هدرسفيلد تاون المعار للنادي الأهلي.

وقال ماكس فيتزجيرالد المتحدث الرسمي باسم ولفرهامبتون في تصريحات لـFilGoal.com: "تلك الأخبار لم تخرج من النادي، أؤكد لك ذلك".

وأضاف "لسنا مهتمين بضم رمضان صبحي في الوقت الحالي، تلك القصص التي كتبت عنا وتربطنا بضمه ليست صحيحة".

كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد نشرت تقريرا حول رغبة ولفرهامبتون لضم رمضان قبل كأس الأمم الإفريقية المقبلة. (طالع التفاصيل)

رمضان صبحي يقضي الموسم الجاري معارا من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى النادي الأهلي.

وشارك صاحب الـ22 عاما في 13 مباراة هذا الموسم بين الدوريين المصري والإنجليزي وكأس مصر. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

ويحتل ولفرهامبتون المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة في أولى مواسم الفريق بعد العودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

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