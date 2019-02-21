شدد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة على عدم تعديل جدول مباريات الدوري وكأس مصر للفترة المقبلة، وذلك على خلفية إعلان الأهلي بيانا رسميا يرفض خلاله التعديلات التي وضعها الاتحاد على مواعيد اللقاءات المقبلة.

وأصدر الأهلي منذ قليل بيانا يؤكد خلاله على تمسكه بعدم تغيير مواعيد المباريات التي أعلن عنها اتحاد الكرة يوم 7 يناير الماضي. ورفض أيضا مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري بدلا من الدوري. (طالع التفاصيل)

وعلى خلفية هذه الأزمة قال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "بالفعل الأهلي أرسل لنا خطابا منذ دقائق يبلغنا خلاله برفضه للتعديلات التي طرأت على جدول مباريات الدوري والكأس".

وأضاف المصدر "أكدنا قبل أيام على عدم إجراء أي تعديلات على أخر جدول أصدرته لجنة المسابقات بشأن مباريات الدوري والكأس وهذا قرارا نهائيا والمباراة ستقام في موعدها".

وأوضح "ولهذا فإن الخطاب الذي أرسله الأهلي لاتحاد الكرة منذ قليل يعني انسحاب الفريق الأحمر من كأس مصر".

وناشد المصدر إدارة الأهلي بطلب قائلا: "أرجو من الأهلي إعادة النظر في هذا الأمر نظرا للظروف الصعبة الحالية التي نمر بها جميعا والكل يرى صعوبة جدول الدوري وكيف يتم تحديد موعد المباريات وفقا للأولويات والأساسيات التي تحكمنا".

وأتم تصريحاته "أما في حالة إصرار الأهلي على موقفه وعدم لعب المباراة سيتم تطبيق لائحة الانسحاب من الكأس على الفريق الأحمر".

ماذا حدث؟

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

مصدر بالأهلي قال لـFilGoal.com إن النادي حريص علي إنجاح مسابقة الدوري واستكمالها ولذلك لم يعترض علي ضغط مؤجلاته حتي بات أكثر فريق يلعب مباريات محلية، في غضون أيام قليلة (طالع التفاصيل).

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

واقترح آل الشيخ مساء الخميس "يوم 28 فبراير العبوا مباراة الأهلي والزمالك بدلا من الأهلي وبيراميدز، وبيراميدز يواجه الفريق الذي سيلعب ضد الزمالك".

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