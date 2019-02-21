يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا في مقر النادي بالجزيرة لمناقشة التعديلات التي أجراها اتحاد الكرة على مواعيد مباريات الفريق في الدوري.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الأهلي، أن القرار الأقرب الذي ينوي المجلس اتخاذه، هو التمسك بالجدول القديم للدوري واختصام لجنة المسابقات.

وحسب المصدر، فإن هناك بعض القرارات تحت الدراسة خلال اجتماع مجلس الإدارة، لكن الحل الأقرب لأن يتخذه المجلس هو التمسك بالجدول القديم للدوري، واختصام لجنة المسابقات أمام لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة.

ويرى مجلس الأهلي في تلك الخطوة إجراء قانونيا لحفظ حقوق النادي أمام أي خطوة يتخذها أي طرف مستقبلا.

وكان اتحاد كرة القدم قد قرر إقامة مواجهة الأهلي مع بيراميدز يوم 28 فبراير في كأس مصر بدلا من إقامتها في الدوري.

وأعلن الأهلي في بيان سابق أنه يرفض الاستبدال ولا يمانع في أن يتم تأجيل المباراة بناء على رغبة الطرف الآخر.

من جهة أخرى، أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا صباح اليوم الخميس يعلن فيه رفضه المساس بجدول الدوري الذي استقر عليه اتحاد الكرة مؤخرا. (طالع بيان بيراميدز)

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

ماذا حدث؟

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

مصدر بالأهلي قال لـFilGoal.com يوم الخميس إن النادي حريص علي إنجاح مسابقة الدوري واستكمالها ولذلك لم يعترض علي ضغط مؤجلاته حتي بات أكثر فريق يلعب مباريات محلية، في غضون أيام قليلة (طالع التفاصيل).

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

واقترح آل الشيخ مساء الخميس "يوم 28 فبراير العبوا مباراة الأهلي والزمالك بدلا من الأهلي وبيراميدز، وبيراميدز يواجه الفريق الذي سيلعب ضد الزمالك".











































































































































































































































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