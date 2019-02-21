كشف المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة عن أحقية النادي الأهلي في اللجوء لهم ضد قرار لجنة المسابقات.

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا الآن في مقر النادي، يدرس فيه احتمالية اللجوء للجنة الاستئناف ضد قرار لجنة المسابقات بتحديد موعد 28 فبراير موعدا لمباراة الفريق مع بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وقال الشوربجي في تصريحات لـFilGoal.com: "نحن لجنة تدعى لجنة الاستئناف تابعة لاتحاد الكرة، وهي أعلى سلطة في اتحاد الكرة".

وأضاف "نأتي بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وليس بالتعيين، وبإمكاننا إلغاء أي قرار لاتحاد الكرة حال عدم صحته قانونيا".

رئيس لجنة الاستئناف أتبع "من حق أي نادي اللجوء لي تظلما من أي قرار لاتحاد الكرة. لا يسمى اختصاما ولكن هو تظلم ضد قرار اللجنة حول موعد المباراة في حالة الأهلي".

وعن سرعة الفصل في القرار بسبب قرب موعد اللقاء، قال "أنا من أحدد موعد الجلسة، وبالتأكيد أراعي هذه الأمور في تحديد الموعد".

وأتم "لم نتلق شيئا حتى الآن، لكنني سأذهب لاتحاد الكرة لعقد جلسة اليوم الخميس في الواحدة ظهرا، وسأرى ما وصلنا من شكاوى للنظر فيها".

ماذا حدث؟

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

مصدر بالأهلي قال لـFilGoal.com يوم الخميس إن النادي حريص علي إنجاح مسابقة الدوري واستكمالها ولذلك لم يعترض علي ضغط مؤجلاته حتي بات أكثر فريق يلعب مباريات محلية، في غضون أيام قليلة (طالع التفاصيل).

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

واقترح آل الشيخ مساء الخميس "يوم 28 فبراير العبوا مباراة الأهلي والزمالك بدلا من الأهلي وبيراميدز، وبيراميدز يواجه الفريق الذي سيلعب ضد الزمالك".











































































































































































































































اقرأ أيضا

سيميوني يفسر احتفاله الجدلي

طولان: فليصمت من لا يفهم.. ألا ترون قوة الهلال؟

أحمد علي: كوبر ظلم المهاجم المصري

سمير: رديت بهدفين على بعض مسؤولي الزمالك

طالع مواعيد مباريات الخميس