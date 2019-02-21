بالفيديو - رونالدو ساخرا بعد الهزيمة: لدي 5 ألقاب وأتليتكو صفر

الخميس، 21 فبراير 2019 - 12:02

كتب : FilGoal

رونالدو

كان رد فعل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مزيجا من الغضب والسخرية أثناء خروجه من ملعب واندا ميتروبوليتانو محملا بخيبة الأمل بعد الخسارة أمام مضيفه أتليتكو مدريد بنتيجة 2-صفر في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

والتقطت الكاميرات النجم البرتغالي قائلا وهو يغادر أمام الصحفيين والمصورين:"لدي 5 ألقاب في دوري الأبطال وأتليتكو صفر".

وتعرض رونالدو (34 عاما) لصافرات استهجان كثيرة خلال المباراة من قبل مناصري فريق روخيبلانكوس الذين لم يفوتوا الفرصة لمضايقة اللاعب السابق لريال مدريد الغريم التقليدي في العاصمة الإسبانية لأتليتكو مدريد.

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وخلال المباراة أيضا كان يشير رونالدو بأصابع يده مذكرا المنافس بأنه حصل على البطولة 5 مرات من قبل. منها مرتين على حساب أتليتكو في 2014 و2016 عندما كان النجم الأول في ريال مدريد.

وأمام رونالدو مهمة صعبة في ملعب يوفنتوس حين يستضيف رفاق دييجو كوستا في لقاء الإياب في 12 مارس.

وتوج رونالدو بالبطولة في 2008 مع مانشستر يونايتد وحصل عليها 4 مرات في آخر 5 مواسم مع النادي الملكي.

ويأمل رونالدو قيادة يوفنتوس لتتويج بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ 1996.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس أتليتكو مدريد دوري أبطال أوروبا

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