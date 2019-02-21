تليجراف: عقد سالا مع كارديف غير صحيح

تطورات جديدة ظهرت بشأن تعاقد اللاعب الراحل إيماليانو سالا مع كارديف سيتي الويلزي وذلك قبل ساعات من تحطم طائرته أثناء عودته من فرنسا إلى ويلز.

وكشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن التحقيقات بدأت في مدينة كارديف فيما إذا كان سالا مسجلا للعب في الدوري الممتاز قبل حادث تحطم طائرته أم لا.

وأضاف أن تقرير ويلزي ذكر أن عقد سالا أعيد مرة أخرى إلى كاردف بسبب أن العقد (غير متوافق مع قواعد الدوري الممتاز).

وكذلك كان يتطلب على المهاجم الأرجنتيني توقيع عقدا جديدا معدلا مع كارديف من أجل استكمال إجراءات انتقاله وتسجيله مع النادي الويلزي.

القصة الكاملة

وكان سالا قد اختفى في ظروف غامضة أثناء رحلته من فرنسا تمهيدا لانضمامه لصفوف فريق كارديف سيتي.

ولد سالا في مدينة سانتا في الأرجنتينية ولكنه اكتسب سمعته الحقيقية كلاعب محترف في الملاعب الفرنسية ليتواجد ضمن هدافي مسابقة برصيد 12 هدفا.

15 مليون إسترليني جعلت سالا اللاعب الأغلى في تاريخ كارديف سيتي. ونانت الذي اشتراه مقابل مليون يورو فقط حقق استفادة مادية كبيرة.

وطالب نادي نانت الفرنسي الحصول على قيمة بيع سالا إلى كارديف.

وفي الأسبوع الثالث من الشهر الجاري أعلنت شرطة جيرنسي أنها بذلت كل ما لديها وأن عملية البحث لم تسفر عن أي نتيجة لتنتهي عملية البحث التي استمرت لثلاث أيام إلا أن شقيقة اللاعب قادت حملة من أجل استمرار البحث عن سالا، وهو ما حدث بالفعل.