مستشفى الأهلي – فحص طبي لهشام محمد بسبب شكواه أمام الداخلية.. وعاشور وسليمان للمتابعة

الخميس، 21 فبراير 2019 - 12:24

كتب : أحمد الخولي

حسام عاشور مع الأهلي أمام المقاولون العرب

يجري هشام محمد وحسام عاشور، ووليد سليمان ثلاثي الأهلي، فحصا طبيا مساء اليوم الخميس للاطمئنان على حالاتهم.

هشام محمد

النادي : الأهلي

حسام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

واشتكى هشام محمد من إصابة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الداخلية التي أقيمت أمس.

وبناء على تلك الفحوصات يتحدد موعد مشاركة هشام محمد في المران الجماعي وفرص مشاركته في المباريات خلال الفترة المقبلة.

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من جهة أخرى، يخضع حسام عاشور ووليد سليمان لاعبا الفريق لفحص طبي غدا الجمعة، على هامش مران الفريق؛ للاطمئنان على حالتهما، وتحديد موعد البدء في مرحلة جديدة لهما ضمن البرنامج العلاجي الذي خضع له الثنائي في الفترة الماضية.

وخاض عاشور وسليمان، برنامج علاجي وجلسات في الجيم، وتحسنت حالة الثنائي بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وكان عاشور قد اشتكى من إصابة في منشأ العضلة الأمامية، فيما تعرض سليمان لإصابة في الجزع الرباط الداخلي للركبة.

وحصل الأهلي على راحة اليوم من التدريبات بعد أداء مباراة الداخلية أمس في الجولة الـ23 بالدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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