فسر مصدر داخل مجلس إدارة الأهلي، بيان النادي الصادر حول أزمة مباراة بيراميدز في كأس مصر.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـFilGoal.com: "تفسير البيان الصادر عن الأهلي هو أن النادي يتمسك بقراره بعدم مواجهة بيراميدز في الكأس يوم 28 فبراير".

وأضاف "وإذا لم يعدل اتحاد الكرة قراره فنحن لن نلعب المباراة".

وأصدر الأهلي بيانا رسميا، يعلن فيه تمسكه بقراره السابق بعدم خوض اللقاء في يوم 28 فبراير. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

مصدر بالأهلي قال لـFilGoal.com إن النادي حريص علي إنجاح مسابقة الدوري واستكمالها ولذلك لم يعترض علي ضغط مؤجلاته حتي بات أكثر فريق يلعب مباريات محلية، في غضون أيام قليلة (طالع التفاصيل).

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

واقترح آل الشيخ مساء الخميس "يوم 28 فبراير العبوا مباراة الأهلي والزمالك بدلا من الأهلي وبيراميدز، وبيراميدز يواجه الفريق الذي سيلعب ضد الزمالك".

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